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Больше не доступен

бритвенные головки

HQ8/50

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За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.
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Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

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Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

Высокоточная бритвенная система

Высокоточная бритвенная система

Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

Бритвенные головки

Бритвенные головки

Специальная конструкция бритвенных головок обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.

Технические характеристики

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