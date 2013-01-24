Подбайте про ретельне гоління
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте бритвені головки, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Подбайте про ретельне гоління
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте бритвені головки, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги
Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.
У бритві Philips є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення найдрібнішої щетини.
Безпечний для шкіри профіль цих бритвених головок Philips забезпечує обережний контакт зі шкірою для зручного гоління.
Бритвені головки