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бритвені головки

HQ8/50
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Подбайте про ретельне гоління Подбайте про ретельне гоління Подбайте про ретельне гоління
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    бритвені головки

    HQ8/50
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте бритвені головки, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте бритвені головки, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

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      Подбайте про ретельне гоління

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Знято з виробництва
      • Натомість купуйте SH50
      Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

      Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

      Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

      Система точного зрізання

      Система точного зрізання

      У бритві Philips є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення найдрібнішої щетини.

      Зручні бритвені головки

      Зручні бритвені головки

      Безпечний для шкіри профіль цих бритвених головок Philips забезпечує обережний контакт зі шкірою для зручного гоління.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Бритвених головок в упаковці
        3
        Підходять для моделей
        • HQ7100
        • HQ7140
        • HQ7160
        • HQ7180
        • HQ7200
        • HQ7240
        • HQ7290
        • HQ7742
        • HQ7760
        • HQ7762
        • HQ7780
        • HQ7782
        • HQ8445
        • HQ8830
        • HQ8850
        • HQ8870
        • HQ8880
        • HQ8882
        • HQ8890
        • HQ8894
        • AT750
        • AT751
        • AT890
        • AT891
        • HQ7120
        • HQ7141
        • HQ7142
        • HQ7143
        • HQ7165
        • HQ7260
        • HQ7300
        • HQ7310
        • HQ7320
        • HQ7330
        • HQ7340
        • HQ7350
        • HQ7360
        • HQ7363
        • HQ7380
        • HQ7390
        • HQ7890
        • HQ8825
        • HQ8845
        • HQ8865
        • HQ8875
        • HQ8885
        • HQ8893
        • PT710
        • PT715
        • PT720
        • PT725
        • PT730
        • PT735
        • PT860
        • PT870
        Оновлені бритвені головки
        HQ8 замінено на SH50

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