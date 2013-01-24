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    Viva Collection

    Ручной миксер

    HR1572/20
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Готовьте домашние лакомства каждый день Готовьте домашние лакомства каждый день Готовьте домашние лакомства каждый день
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      Viva Collection Ручной миксер

      HR1572/20
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Готовьте домашние лакомства каждый день

      Миксер Philips с насадкой ручного блендера уверенно перемешивает и взбивает самые разнообразные ингредиенты. Вы сможете легко и быстро приготовить тесто благодаря 5 скоростям, турборежиму, венчикам с плоскими спицами и крюкам для теста из нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Viva Collection Ручной миксер

      Готовьте домашние лакомства каждый день

      Миксер Philips с насадкой ручного блендера уверенно перемешивает и взбивает самые разнообразные ингредиенты. Вы сможете легко и быстро приготовить тесто благодаря 5 скоростям, турборежиму, венчикам с плоскими спицами и крюкам для теста из нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

      Готовьте домашние лакомства каждый день

      Миксер Philips с насадкой ручного блендера уверенно перемешивает и взбивает самые разнообразные ингредиенты. Вы сможете легко и быстро приготовить тесто благодаря 5 скоростям, турборежиму, венчикам с плоскими спицами и крюкам для теста из нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Viva Collection Ручной миксер

      Готовьте домашние лакомства каждый день

      Миксер Philips с насадкой ручного блендера уверенно перемешивает и взбивает самые разнообразные ингредиенты. Вы сможете легко и быстро приготовить тесто благодаря 5 скоростям, турборежиму, венчикам с плоскими спицами и крюкам для теста из нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Ручной миксер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Готовьте домашние лакомства каждый день

        Благодаря универсальным аксессуарам

        • 550 Вт, 5 скоростей + турборежим
        • Венчики из нержавеющей стали
        • Ручной блендер, пластик (аксессуар)
        • Крюки для теста, стакан 0,6 л
        Венчики с плоскими спицами и крюки для теста из нержавеющей стали

        Венчики с плоскими спицами и крюки для теста из нержавеющей стали

        Венчики с плоскими спицами и крюки для теста из нержавеющей стали в комплекте.

        Зажим для шнура

        Зажим для шнура

        Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

        5 скоростей и турборежим помогут приготовить любимые блюда

        5 скоростей и турборежим помогут приготовить любимые блюда

        Насадка ручного блендера позволяет обработать самые разные ингредиенты

        Насадка ручного блендера позволяет обработать самые разные ингредиенты

        Насадки можно компактно хранить в стакане

        Насадки можно компактно хранить в стакане

        Технические характеристики

        • Характеристики дизайна

          Материал корпуса
          АБС-пластик
          Материал насадок для взбивания/для теста
          Нержавеющая сталь
          Цвет
          Черный

        • Общие характеристики

          Режимы скоростей
          5
          Зажим для шнура
          Да
          Турборежим
          Да

        • Аксессуары в комплекте

          Пластиковый стакан 0,6 л
          Да
          Пластиковая насадка ручного блендера
          Да
          Крюки для теста из нержавеющей стали
          Да
          Венчики с плоскими спицами из нержавеющей стали
          Да

        • Технические характеристики

          Питание
          550  Вт
          Режимы скоростей
          5
          Длина шнура
          1,2  м

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