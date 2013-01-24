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Готовьте домашние лакомства каждый день
Миксер Philips с насадкой ручного блендера уверенно перемешивает и взбивает самые разнообразные ингредиенты. Вы сможете легко и быстро приготовить тесто благодаря 5 скоростям, турборежиму, венчикам с плоскими спицами и крюкам для теста из нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте домашние лакомства каждый день
Миксер Philips с насадкой ручного блендера уверенно перемешивает и взбивает самые разнообразные ингредиенты. Вы сможете легко и быстро приготовить тесто благодаря 5 скоростям, турборежиму, венчикам с плоскими спицами и крюкам для теста из нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах
Готовьте домашние лакомства каждый день
Миксер Philips с насадкой ручного блендера уверенно перемешивает и взбивает самые разнообразные ингредиенты. Вы сможете легко и быстро приготовить тесто благодаря 5 скоростям, турборежиму, венчикам с плоскими спицами и крюкам для теста из нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте домашние лакомства каждый день
Миксер Philips с насадкой ручного блендера уверенно перемешивает и взбивает самые разнообразные ингредиенты. Вы сможете легко и быстро приготовить тесто благодаря 5 скоростям, турборежиму, венчикам с плоскими спицами и крюкам для теста из нержавеющей стали. Узнать обо всех преимуществах
Ручной миксер
Цена магазина Philips
Итого:
Венчики с плоскими спицами и крюки для теста из нержавеющей стали в комплекте.
Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
Технические характеристики