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  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

Больше не доступен

Viva CollectionРучной блендер

HR1611/00

Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым!

Посмотреть все преимущества

Простое смешивание и измельчение на разных скоростях

Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

  • 650 Вт, пластиковая нога

  • Нож двойного действия

  • Стакан 1 л, измельчитель

  • 16 скоростей + турборежим

Мощный мотор 650 Вт

Мощный мотор 650 Вт

Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

Для самых твердых ингредиентов.

Технические характеристики

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