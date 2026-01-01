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Больше не доступен
HR1611/00
Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым!
650 Вт, пластиковая нога
Нож двойного действия
Стакан 1 л, измельчитель
16 скоростей + турборежим
Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.
Для самых твердых ингредиентов.
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