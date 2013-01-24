Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
Ручний блендер Philips потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
Ручний блендер Philips потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
Ручний блендер Philips потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
Ручний блендер Philips потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
За наявності 16 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.
Для надзвичайно твердих продуктів.
Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування.
Насадка для подрібнення цибулі, сиру та інших продуктів.
Завдяки мірному стакану на 1 л Ви зможете відмірювати продукти для своїх рецептів, а також швидко змішувати супи, пюре або коктейлі.
М’яка ручка та кнопки забезпечують зручність під час користування пристроєм.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Аксесуари
Технічні характеристики