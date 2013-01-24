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Viva Collection

Ручний блендер

HR1611/00
Загальна оцінка / 5
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
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    Viva Collection Ручний блендер

    HR1611/00
    Загальна оцінка / 5

    Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

    Ручний блендер Philips потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Ручний блендер

    Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

    Ручний блендер Philips потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

    Ручний блендер Philips потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection Ручний блендер

    Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

    Ручний блендер Philips потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

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      Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

      Легке змішування та подрібнення на будь-якій швидкості

      • 650 Вт, пластикова ніжка
      • Ніж подвійної дії
      • Мірний стакан на 1 л, подрібнювач
      • 16 режимів швидкості + "турбо"
      Вибирайте оптимальну швидкість для будь-якого типу продуктів

      Вибирайте оптимальну швидкість для будь-якого типу продуктів

      За наявності 16 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.

      Надзвичайно потужна кнопка "турбо" для найтвердіших продуктів

      Надзвичайно потужна кнопка "турбо" для найтвердіших продуктів

      Для надзвичайно твердих продуктів.

      Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

      Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

      Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування.

      Насадка для подрібнення

      Насадка для подрібнення

      Насадка для подрібнення цибулі, сиру та інших продуктів.

      Мірний стакан ручного блендера на 1 л

      Мірний стакан ручного блендера на 1 л

      Завдяки мірному стакану на 1 л Ви зможете відмірювати продукти для своїх рецептів, а також швидко змішувати супи, пюре або коктейлі.

      Потужний двигун 650 Вт

      Потужний двигун 650 Вт

      Лезо подвійної дії ріже горизонтально та вертикально

      Лезо подвійної дії ріже горизонтально та вертикально

      М’яка ручка та кнопки

      М’яка ручка та кнопки забезпечують зручність під час користування пристроєм.

      Технічні характеристики

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий та бузковий
        Матеріал насадки
        Пластик
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал корпусу
        PP та гума
        Матеріал мірного стакана
        SAN

      • Загальні специфікації

        Функція "турбо"
        Так
        Режими швидкості
        16

      • Аксесуари

        Подрібнювач
        Компактний подрібнювач
        Мірний стакан
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність мірного стакана
        1  л
        Частота
        50 / 60  Гц
        Напруга
        220–240  В
        Потужність (Вт)
        650  Вт
        Довжина шнура
        1,3  м

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