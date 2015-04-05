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Ручний блендер Philips потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
650 Вт, пластикова ніжка
Ніж подвійної дії
Мірний стакан на 1 л, подрібнювач
16 режимів швидкості + "турбо"
За наявності 16 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.
Для надзвичайно твердих продуктів.
4.6
з 5
12
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
girlblack
05/04/2015
Polska
mam go zawsze pod ręką
Blender sprawdził się u mnie genialnie. Mam go od wakacji i używam codziennie. Dzięki niemu mogę sporządzić smaczne koktajle, kremową zupę i wiele różnych dań ! Bardzo pomocny, nie wyobrażam sobie gdyby mi go teraz zabrakło.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Edzia40
01/04/2015
Polska
Doskonały w kuchni
[Employee of philipsglobal] Ten blender jest wspaniały. Robię w nim moje ulubione koktajle. Szybko i łatwo miksuję zupy.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
asika23
29/11/2013
Polska
Produkt posiada wszystko to co powinien zawierać dobry blender
Bardzo ergonomiczny. Gumowy spód pojemnika bardzo przydatny - podczas szatkowania dzięki niemu pojemnik jest stabilny, nie przesuwa się po blacie. Nożyki dobrze rozdrabniają i w stosunkowo krótkim czasie. Różna prędkość przydatna jest przy dostosowywaniu stopnia rozdrobnienia. Łatwy w obsłudze, jak również bardzo łatwo umyć produkt po pracy.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny