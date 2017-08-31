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Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым!
650 Вт, пластиковая нога
Нож двойного действия
Стакан 1,7 л, измельчитель XL, венчик
16 скоростей + турборежим
Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.
Для самых твердых ингредиентов.
4.7
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Natalia
31/08/2017
Україна
Рекомендую!
Отличный блендер, чудесно справляется с основными заданиями. Прежде всего покупали для домашнего приготовления детских пюрешек для первого прикорма малыша. С помощью этого блендера также можно сделать майонез и прекрасно измельчить орехи.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1613/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1613/00 Ручной блендер
AnnaAnn
12/11/2019
Україна
Рекомендую
Незамінна річ на кухні! Чудовий помічник, без якого на кухні просто не впораєшся. Користуюсь багато років, і гадки не маю як я раніше без нього жила.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер
Арин86
04/08/2017
Україна
Достойный блендер
[Employee of philipsglobal] Купила этот блендер когда появилась нужда готовить прикорм(пюре) ребенку. Долго выбирали и остановились на Филипс. Очень удобный. Есть регулятор скорости и кнопка турбо режим. В комплект входит: венчик, погружной блендер , удобная чаша для взбивания с ручкой, измельчитель. Блендером были довольны, использовали не только для прикорма, а и для разных взрослых блюд. Спустя 2 года, к сожалению, у погружного измельчителя отпали ножи(( починка ножей довольно дорогая и так как мы уже не представляем жизни без блендера, то купили новый блендер и снова Филипс более новой модели, но! могу сказать, что чаша с руучкой намного удобнее,чем чаша-банка у другой модели и еще мне больше нравится, что у этого блендера есть 2 кнопки и возможность регулирования скоростей для меня удобней, чем у нового блендера всего 1 кнопка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1613/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1613/00 Ручной блендер