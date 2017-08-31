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  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

Больше не доступен

Viva CollectionРучной блендер

HR1613/00

4.7

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым!

Посмотреть все преимущества

Простое смешивание, измельчение и взбивание на любой скорости

Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

  • 650 Вт, пластиковая нога

  • Нож двойного действия

  • Стакан 1,7 л, измельчитель XL, венчик

  • 16 скоростей + турборежим

Мощный мотор 650 Вт

Мощный мотор 650 Вт

Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

Для самых твердых ингредиентов.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.7

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

31/08/2017

Україна

Україна

Рекомендую!

Отличный блендер, чудесно справляется с основными заданиями. Прежде всего покупали для домашнего приготовления детских пюрешек для первого прикорма малыша. С помощью этого блендера также можно сделать майонез и прекрасно измельчить орехи.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1613/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1613/00 Ручной блендер

12/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Незамінна річ на кухні! Чудовий помічник, без якого на кухні просто не впораєшся. Користуюсь багато років, і гадки не маю як я раніше без нього жила.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер

04/08/2017

Україна

Україна

Достойный блендер

[Employee of philipsglobal] Купила этот блендер когда появилась нужда готовить прикорм(пюре) ребенку. Долго выбирали и остановились на Филипс. Очень удобный. Есть регулятор скорости и кнопка турбо режим. В комплект входит: венчик, погружной блендер , удобная чаша для взбивания с ручкой, измельчитель. Блендером были довольны, использовали не только для прикорма, а и для разных взрослых блюд. Спустя 2 года, к сожалению, у погружного измельчителя отпали ножи(( починка ножей довольно дорогая и так как мы уже не представляем жизни без блендера, то купили новый блендер и снова Филипс более новой модели, но! могу сказать, что чаша с руучкой намного удобнее,чем чаша-банка у другой модели и еще мне больше нравится, что у этого блендера есть 2 кнопки и возможность регулирования скоростей для меня удобней, чем у нового блендера всего 1 кнопка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1613/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1613/00 Ручной блендер

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