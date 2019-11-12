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Ручний блендер Philips потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
650 Вт, пластикова ніжка
Ніж подвійної дії
Мір. стакан 1,7 л, подрібнювач, вінчик
16 режимів швидкості + "турбо"
За наявності 16 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.
Для надзвичайно твердих продуктів.
4.9
з 5
7
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
AnnaAnn
12/11/2019
Україна
Рекомендую
Незамінна річ на кухні! Чудовий помічник, без якого на кухні просто не впораєшся. Користуюсь багато років, і гадки не маю як я раніше без нього жила.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер
Nena
18/12/2013
Polska
Produkt super ,
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Nie chowam go,bo cały czas jest mi potrzebny w przygotowywaniu koktaili ,kremów warzywnych i deserow . Jest bezpieczny i dlatego pozwalam wnuczce (7letniej)pomagać w przygotowywaniu deserow.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny
ssylwia85
24/07/2013
Polska
Super blender.
Na pewno będę polecał innym. To nie jest mój pierwszy zakup i tym razem się nie zawiodłem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny