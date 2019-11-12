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  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

Більше не доступний

Viva CollectionРучний блендер

HR1613/00

4.9

| (7) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

Ручний блендер Philips потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!

Переглянути всі переваги

Легке змішування, подрібнення та збивання на будь-якій швидкості

Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

  • 650 Вт, пластикова ніжка

  • Ніж подвійної дії

  • Мір. стакан 1,7 л, подрібнювач, вінчик

  • 16 режимів швидкості + "турбо"

Потужний двигун 650 Вт

Потужний двигун 650 Вт

Вибирайте оптимальну швидкість для будь-якого типу продуктів

Вибирайте оптимальну швидкість для будь-якого типу продуктів

За наявності 16 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.

Надзвичайно потужна кнопка "турбо" для найтвердіших продуктів

Надзвичайно потужна кнопка "турбо" для найтвердіших продуктів

Для надзвичайно твердих продуктів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

7

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

3
2
1

12/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Незамінна річ на кухні! Чудовий помічник, без якого на кухні просто не впораєшся. Користуюсь багато років, і гадки не маю як я раніше без нього жила.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер

18/12/2013

Polska

Polska

Produkt super ,

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Nie chowam go,bo cały czas jest mi potrzebny w przygotowywaniu koktaili ,kremów warzywnych i deserow . Jest bezpieczny i dlatego pozwalam wnuczce (7letniej)pomagać w przygotowywaniu deserow.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny

24/07/2013

Polska

Polska

Super blender.

Na pewno będę polecał innym. To nie jest mój pierwszy zakup i tym razem się nie zawiodłem.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny

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