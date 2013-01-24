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    Viva Collection

    Ручной блендер

    HR1616/00
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
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      Viva Collection Ручной блендер

      HR1616/00
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

      Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Viva Collection Ручной блендер

      Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

      Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

      Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Viva Collection Ручной блендер

      Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

      Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Ручной блендер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

        Простое смешивание, измельчение и взбивание на любой скорости

        • 650 Вт
        • Метал. нога, нож двойного действия
        • 2 аксессуара
        • 16 скоростей + турборежим
        Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

        Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

        Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

        Нож двойного действия

        Нож двойного действия

        Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

        Насадка для приготовления пюре из картофеля идеальной консистенции

        Насадка для приготовления пюре из картофеля идеальной консистенции

        С помощью насадки для пюре ручного блендера Philips можно приготовить идеальное пюре без комочков.

        Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

        Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

        Для самых твердых ингредиентов.

        Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

        Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

        Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

        Ручной блендер с мерным стаканом 1 л

        Ручной блендер с мерным стаканом 1 л

        С помощью стакана объемом 1 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.

        Насадка-венчик для взбивания сливок и майонеза

        Насадка-венчик для взбивания сливок и майонеза

        Мощный мотор 650 Вт

        Мощный мотор 650 Вт

        Мягкая ручка и кнопки

        Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Насадка для картофельного пюре
          Да
          Венчик для взбивания
          Да
          Стакан
          1 л

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Белый и лиловый
          Материал насадки
          Металл
          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Материал корпуса
          Полипропилен и резина
          Материал, из которого изготовлен кувшин
          SAN

        • Общие характеристики

          Турборежим
          Да
          Режим скорости
          16

        • Технические характеристики

          Вместимость стакана
          1,0  л
          мощность в ваттах
          650  Вт
          напряжение
          220–240  В
          Частота
          50/60  Гц
          Длина шнура
          1,3  м

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