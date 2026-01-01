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Больше не доступен
HR2011/70
Все легко и просто
Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто!
350 Вт
Стеклянный кувшин 2 л
с мельничкой
2 режима скорости и импульсный режим
Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.
Благодаря большому выбору настроек, продукты можно обрабатывать в различных скоростных режимах.
Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.
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