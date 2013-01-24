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Daily Collection

Блендер

HR2011/70
Общая оценка / 5
  • Все легко и просто Все легко и просто Все легко и просто
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    Daily Collection Блендер

    HR2011/70
    Общая оценка / 5

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Блендер

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Блендер

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Все легко и просто

      Блендер с 5 зазубренными лезвиями и мотором мощностью 350 Вт

      • 350 Вт
      • Стеклянный кувшин 2 л
      • с мельничкой
      • 2 режима скорости и импульсный режим
      Зазубренные лезвия

      Зазубренные лезвия

      Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.

      Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

      Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

      Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.

      Съемный ножевой блок

      Съемный ножевой блок

      Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Полная гарантия на 2 года.

      Различные режимы скорости

      Благодаря большому выбору настроек, продукты можно обрабатывать в различных скоростных режимах.

      Кувшин из высококачественного стекла

      Высококачественное стекло кувшина устойчиво к появлению царапин и неприятных запахов.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Фильтр
        Да
        Мельница
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый с голубым оттенком
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал кувшина блендера
        Стекло
        Материал корпуса
        PP

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Режим скорости
        Да

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        0,4  л
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        350  Вт
        напряжение
        220–240  В

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