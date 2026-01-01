КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Все легко и просто
  • Все легко и просто

Больше не доступен

Daily CollectionБлендер

HR2011/70

Все легко и просто

Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто!

Посмотреть все преимущества

Блендер с 5 зазубренными лезвиями и мотором мощностью 350 Вт

Все легко и просто

  • 350 Вт

  • Стеклянный кувшин 2 л

  • с мельничкой

  • 2 режима скорости и импульсный режим

Зазубренные лезвия

Зазубренные лезвия

Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.

Различные режимы скорости

Благодаря большому выбору настроек, продукты можно обрабатывать в различных скоростных режимах.

Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения