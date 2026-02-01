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Більше не доступний
HR2011/70
Ефективно змішувати – просто
Цей блендер Philips поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу на 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування.
350 Вт
Скляна чаша на 2 л
із млинком
2 швидкості та імпульсний режим
Подрібнюйте, нарізайте кубиками та скибками без зусиль завдяки зубчастому лезу на 5 лопатей.
Завдяки широкому вибору налаштувань можна обробляти продукти на різних швидкостях до будь-якої консистенції.
Використовуйте млинок цього блендера Philips для подрібнення мокрих та сухих продуктів (наприклад, кавових зерен, сушених трав, чилі та перцю) за лічені секунди.
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