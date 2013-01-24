Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Daily Collection

    Блендер

    HR2011/70
    Загальна оцінка / 5
    • Ефективно змішувати – просто Ефективно змішувати – просто Ефективно змішувати – просто
      -{discount-value}

      Daily Collection Блендер

      HR2011/70
      Загальна оцінка / 5

      Ефективно змішувати – просто

      Цей блендер Philips поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу на 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Daily Collection Блендер

      Ефективно змішувати – просто

      Цей блендер Philips поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу на 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги

      Ефективно змішувати – просто

      Цей блендер Philips поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу на 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Daily Collection Блендер

      Ефективно змішувати – просто

      Цей блендер Philips поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу на 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      See all blender

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Daily Collection

        Daily Collection

        Блендер

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ефективно змішувати – просто

        Блендер із лезом на 5 лопатей та двигуном 350 Вт

        • 350 Вт
        • Скляна чаша на 2 л
        • із млинком
        • 2 швидкості та імпульсний режим
        Зубчасте лезо

        Зубчасте лезо

        Подрібнюйте, нарізайте кубиками та скибками без зусиль завдяки зубчастому лезу на 5 лопатей.

        Млинок для подрібнення продуктів за лічені секунди

        Млинок для подрібнення продуктів за лічені секунди

        Використовуйте млинок цього блендера Philips для подрібнення мокрих та сухих продуктів (наприклад, кавових зерен, сушених трав, чилі та перцю) за лічені секунди.

        Знімний ніж

        Знімний ніж

        Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.

        2 роки гарантії

        2 роки гарантії

        Гарантія 2 роки.

        Кілька режимів швидкості

        Завдяки широкому вибору налаштувань можна обробляти продукти на різних швидкостях до будь-якої консистенції.

        Високоякісна скляна блендерна чаша

        Ця високоякісна скляна чаша стійка до подряпин та не зберігає запахів.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Фільтр
          Так
          Млинок
          Так

        • Особливості дизайну

          Колір (кольори)
          Білий із блакитними елементами
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал чаші блендера
          Скло
          Матеріал корпусу
          Поліпропілен

        • Загальні специфікації

          Вбудований блок для зберігання шнура
          Так
          Режими швидкості
          Так

        • Технічні характеристики

          Ємність чаші блендера
          0,4  л
          Частота
          50 / 60  Гц
          Потужність
          350  Вт
          Напруга
          220–240  В

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips