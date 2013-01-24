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Ефективно змішувати – просто
Цей блендер Philips поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу на 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефективно змішувати – просто
Цей блендер Philips поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу на 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги
Ефективно змішувати – просто
Цей блендер Philips поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу на 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефективно змішувати – просто
Цей блендер Philips поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу на 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги
Блендер
Ціна магазину Philips
Усього:
Подрібнюйте, нарізайте кубиками та скибками без зусиль завдяки зубчастому лезу на 5 лопатей.
Використовуйте млинок цього блендера Philips для подрібнення мокрих та сухих продуктів (наприклад, кавових зерен, сушених трав, чилі та перцю) за лічені секунди.
Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.
Гарантія 2 роки.
Завдяки широкому вибору налаштувань можна обробляти продукти на різних швидкостях до будь-якої консистенції.
Ця високоякісна скляна чаша стійка до подряпин та не зберігає запахів.
Аксесуари
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики