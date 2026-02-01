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  • Ефективно змішувати – просто
  • Ефективно змішувати – просто

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Daily CollectionБлендер

HR2011/70

Ефективно змішувати – просто

Цей блендер Philips поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу на 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування.

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Блендер із лезом на 5 лопатей та двигуном 350 Вт

Ефективно змішувати – просто

  • 350 Вт

  • Скляна чаша на 2 л

  • із млинком

  • 2 швидкості та імпульсний режим

Зубчасте лезо

Зубчасте лезо

Подрібнюйте, нарізайте кубиками та скибками без зусиль завдяки зубчастому лезу на 5 лопатей.

Кілька режимів швидкості

Завдяки широкому вибору налаштувань можна обробляти продукти на різних швидкостях до будь-якої консистенції.

Млинок для подрібнення продуктів за лічені секунди

Млинок для подрібнення продуктів за лічені секунди

Використовуйте млинок цього блендера Philips для подрібнення мокрих та сухих продуктів (наприклад, кавових зерен, сушених трав, чилі та перцю) за лічені секунди.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції