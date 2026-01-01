Прекрасно подходит для любой кухни

Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин, который можно хранить над основанием, делает размер блендера вдвое меньше и обеспечивает удобство хранения. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5-ю зубчатыми лезвиями, мотор 400 Вт