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Больше не доступен
HR2024/70
Прекрасно подходит для любой кухни
Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин, который можно хранить над основанием, делает размер блендера вдвое меньше и обеспечивает удобство хранения. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5-ю зубчатыми лезвиями, мотор 400 Вт
400 Вт
Пластиковый кувшин 1,75 л
с фильтром
Удобное хранение
При хранении занимает вдвое меньше места, по сравнению с блендерами стандартных размеров, поскольку кувшин можно хранить над основанием.
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
Отделение для шнура в корпусе блендера обеспечивает удобное хранение прибора на кухне.
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