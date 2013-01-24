Чудова деталь для будь-якої кухні
Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Великий глек для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери і його надзвичайно легко зберігати. Робота блендера вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигунові 400 Вт Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудова деталь для будь-якої кухні
Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Великий глек для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери і його надзвичайно легко зберігати. Робота блендера вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигунові 400 Вт Переглянути усі переваги
Чудова деталь для будь-якої кухні
Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Великий глек для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери і його надзвичайно легко зберігати. Робота блендера вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигунові 400 Вт Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудова деталь для будь-якої кухні
Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Великий глек для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери і його надзвичайно легко зберігати. Робота блендера вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигунові 400 Вт Переглянути усі переваги
Займає половину місця звичайних блендерів, коли чаша знаходиться на платформі.
Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.
Зберігання шнура на корпусі забезпечує практичне зберігання блендера на кухні.
Подрібнюйте, нарізайте кубиками та скибками без зусиль завдяки зубчастому лезу на 5 лопатей.
Цей блендер Philips дозволяє легко готувати соєве молоко або фруктовий сік без кісточок чи насіння.
Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.
Гарантія 2 роки.
Завдяки широкому вибору налаштувань можна обробляти продукти на різних швидкостях до будь-якої консистенції.
Аксесуари
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики