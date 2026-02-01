Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
HR2024/70
Чудова деталь для будь-якої кухні
Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Великий глек для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери і його надзвичайно легко зберігати. Робота блендера вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигунові 400 Вт
400 Вт
пластикова чаша на 1,75 л
із фільтром
Легко зберігати
Займає половину місця звичайних блендерів, коли чаша знаходиться на платформі.
Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.
Зберігання шнура на корпусі забезпечує практичне зберігання блендера на кухні.
Відгуки