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Компактний блендер

HR2024/70
Загальна оцінка / 5
  • Чудова деталь для будь-якої кухні Чудова деталь для будь-якої кухні Чудова деталь для будь-якої кухні
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    Компактний блендер

    HR2024/70
    Загальна оцінка / 5

    Чудова деталь для будь-якої кухні

    Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Великий глек для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери і його надзвичайно легко зберігати. Робота блендера вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигунові 400 Вт Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Компактний блендер

    Чудова деталь для будь-якої кухні

    Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Великий глек для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери і його надзвичайно легко зберігати. Робота блендера вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигунові 400 Вт Переглянути усі переваги

    Чудова деталь для будь-якої кухні

    Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Великий глек для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери і його надзвичайно легко зберігати. Робота блендера вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигунові 400 Вт Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Компактний блендер

    Чудова деталь для будь-якої кухні

    Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Великий глек для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери і його надзвичайно легко зберігати. Робота блендера вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигунові 400 Вт Переглянути усі переваги

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      Чудова деталь для будь-якої кухні

      Створено для зручного зберігання

      • 400 Вт
      • пластикова чаша на 1,75 л
      • із фільтром
      • Легко зберігати
      Зберігайте глек на платформі

      Зберігайте глек на платформі

      Займає половину місця звичайних блендерів, коли чаша знаходиться на платформі.

      Ударостійка чаша

      Ударостійка чаша

      Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.

      Зберігання шнура

      Зберігання шнура

      Зберігання шнура на корпусі забезпечує практичне зберігання блендера на кухні.

      Зубчасте лезо

      Зубчасте лезо

      Подрібнюйте, нарізайте кубиками та скибками без зусиль завдяки зубчастому лезу на 5 лопатей.

      Фільтр для приготування прозорого соку і соєвого молока

      Фільтр для приготування прозорого соку і соєвого молока

      Цей блендер Philips дозволяє легко готувати соєве молоко або фруктовий сік без кісточок чи насіння.

      Знімний ніж

      Знімний ніж

      Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Гарантія 2 роки.

      Зубчасте лезо

      Зубчасте лезо

      Кілька режимів швидкості

      Завдяки широкому вибору налаштувань можна обробляти продукти на різних швидкостях до будь-якої консистенції.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Фільтр
        Так
        Млинок
        Так

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий із блакитними елементами
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал чаші блендера
        SAN
        Матеріал корпусу
        Поліпропілен

      • Загальні специфікації

        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Режими швидкості
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші блендера
        1,75  л
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        400  Вт
        Напруга
        220–240  В

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