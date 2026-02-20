КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Компактный блендер

Больше не доступен

Поддержка

Компактный блендер

HR2027/70

Компактный блендер

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Important Information Manual Philips Blender

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Blender

  • PDF файл, 1.5 MB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь