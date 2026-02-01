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  • Чудова деталь для будь-якої кухні
  • Чудова деталь для будь-якої кухні
  • Чудова деталь для будь-якої кухні
  • Чудова деталь для будь-якої кухні
  • Чудова деталь для будь-якої кухні
  • Чудова деталь для будь-якої кухні
  • Чудова деталь для будь-якої кухні
  • Чудова деталь для будь-якої кухні
  • Чудова деталь для будь-якої кухні
  • Чудова деталь для будь-якої кухні

Більше не доступний

Компактний блендер

HR2027/70

Чудова деталь для будь-якої кухні

Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Велика чаша для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери. Робота блендера Philips вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигуну 400 Вт.

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Компактний блендер зручно зберігати

Чудова деталь для будь-якої кухні

  • 400 Вт

  • пластикова чаша на 1,75 л

  • із млинком і фільтром

  • Легко зберігати

Зберігайте глек на платформі

Зберігайте глек на платформі

Займає половину місця звичайних блендерів, коли чаша знаходиться на платформі.

Ударостійка чаша

Ударостійка чаша

Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.

Зубчасте лезо

Зубчасте лезо

Подрібнюйте, нарізайте кубиками та скибками без зусиль завдяки зубчастому лезу на 5 лопатей.

Технічні характеристики

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