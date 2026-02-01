Чудова деталь для будь-якої кухні

Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Велика чаша для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери. Робота блендера Philips вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигуну 400 Вт.