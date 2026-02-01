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Більше не доступний
HR2027/70
Чудова деталь для будь-якої кухні
Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Велика чаша для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери. Робота блендера Philips вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигуну 400 Вт.
400 Вт
пластикова чаша на 1,75 л
із млинком і фільтром
Легко зберігати
Займає половину місця звичайних блендерів, коли чаша знаходиться на платформі.
Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.
Подрібнюйте, нарізайте кубиками та скибками без зусиль завдяки зубчастому лезу на 5 лопатей.
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