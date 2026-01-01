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Больше не доступен
HR2064/55
Свежие блюда каждый день
Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные смузи. Благодаря мотору 600 Вт, переключению режимов скоростей и насадке-мельничке его возможности практически безграничны.
600 Вт
Пластиковый кувшин 2 л
с фильтром
5 скоростей и импульсный режим
Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.
Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
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