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Больше не доступен
Высокая производительность, компактный дизайн
Эта компактная мясорубка Philips не займет много места на кухне ни при использовании, ни при хранении. Кроме того, благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу через мясорубку можно пропускать большие порции ингредиентов.
Номинальная мощность 450 Вт
Мощность при блокировке мотора: 1600 Вт
1,7 кг/мин
Простое и быстрое приготовление фарша благодаря мощному мотору: 450 Вт (номинальная мощность), 1600 Вт (при блокировке мотора).
Обработка до 1,7 кг в минуту.
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4.5
из 5
14
Отзывы
86%
рекомендуют этот продукт
08/11/2021
Україна
Отличная техника !!!
Купила мясорубку, очень довольна! Она превзошла все мои ожидания. Много насадок, легко собирается, удобна и проста в пользовании. Работает тихо. За полтора года пользования не обнаружила не одного недостатка. Добавлю видео последнего использования! РЕКОМЕНДУЮ !
Плюсы
Легко собрать/разобрать/помыть. Тихо работает. Проста в использовании. Много насадок, терки, для колбасы, для томата!
Минусы
Не нашла
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2713/30 Meat mincer
Дата пользования 2020-11-08
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2713/30 Meat mincer
Дата пользования 2020-11-08
Татьяна 83
29/10/2021
Україна
Отличный помощник
Удобная компактная мясорубка быстро справляется с потребностью в переработке мяса/рыбы на фарш.
Плюсы
Удовлетворяет
Минусы
Не нашла недостатков
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer
tanyuhayu
05/11/2020
Україна
Супер во всем
Незаменимая вещь для хозяйки на кухне. Отлично и быстро перемелет все на фарш.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer
Дата пользования 2019-11-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer
Дата пользования 2019-11-05