КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/30
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/30
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Meat mincer
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/30
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/30
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Meat mincer

Больше не доступен

Daily CollectionМясорубка

HR2713/30

4.5

| (14) Отзывы | 86% рекомендуют этот продукт

Высокая производительность, компактный дизайн

Эта компактная мясорубка Philips не займет много места на кухне ни при использовании, ни при хранении. Кроме того, благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу через мясорубку можно пропускать большие порции ингредиентов.

Посмотреть все преимущества

Мощный мотор для обработки до 1,7 кг/мин.

Высокая производительность, компактный дизайн

  • Номинальная мощность 450 Вт

  • Мощность при блокировке мотора: 1600 Вт

  • 1,7 кг/мин

Мощность мотора: 450 Вт (номинальная), 1600 Вт (при блокировке мотора)

Мощность мотора: 450 Вт (номинальная), 1600 Вт (при блокировке мотора)

Простое и быстрое приготовление фарша благодаря мощному мотору: 450 Вт (номинальная мощность), 1600 Вт (при блокировке мотора).

Обработка до 1,7 кг в минуту

Обработка до 1,7 кг в минуту

Обработка до 1,7 кг в минуту.

2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.5

из 5

14

Отзывы

86%

рекомендуют этот продукт

2

08/11/2021

Україна

Україна

Отличная техника !!!

Купила мясорубку, очень довольна! Она превзошла все мои ожидания. Много насадок, легко собирается, удобна и проста в пользовании. Работает тихо. За полтора года пользования не обнаружила не одного недостатка. Добавлю видео последнего использования! РЕКОМЕНДУЮ !

Плюсы

Легко собрать/разобрать/помыть. Тихо работает. Проста в использовании. Много насадок, терки, для колбасы, для томата!

Минусы

Не нашла

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2713/30 Meat mincer

Дата пользования 2020-11-08

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2713/30 Meat mincer

Дата пользования 2020-11-08

29/10/2021

Україна

Україна

Отличный помощник

Удобная компактная мясорубка быстро справляется с потребностью в переработке мяса/рыбы на фарш.

Плюсы

Удовлетворяет

Минусы

Не нашла недостатков

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer

05/11/2020

Україна

Україна

Супер во всем

Незаменимая вещь для хозяйки на кухне. Отлично и быстро перемелет все на фарш.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer

Дата пользования 2019-11-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer

Дата пользования 2019-11-05

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения