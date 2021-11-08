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Більше не доступний
Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн
Ця компактна м’ясорубка Philips допоможе суттєво зекономити місце на кухні як під час її використання, так і зберігання. Водночас, завдяки надійному двигуну та металевим з’єднанням Ви зможете перемелювати велику кількість м’яса.
Номінальна потужність 450 Вт
Потужність блокування 1600 Вт
1,7 кг/хв
Номінальна потужність 450 Вт, потужність блокування 1600 Вт для швидкого та простого перемелювання.
Продуктивність перемелювання до 1,7 кг за 1 хвилину.
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4.3
з 5
30
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
08/11/2021
Україна
Отличная техника !!!
Купила мясорубку, очень довольна! Она превзошла все мои ожидания. Много насадок, легко собирается, удобна и проста в пользовании. Работает тихо. За полтора года пользования не обнаружила не одного недостатка. Добавлю видео последнего использования! РЕКОМЕНДУЮ !
Плюси
Легко собрать/разобрать/помыть. Тихо работает. Проста в использовании. Много насадок, терки, для колбасы, для томата!
Мінуси
Не нашла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2713/30 Meat mincer
Дата використання 2020-11-08
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2713/30 Meat mincer
Дата використання 2020-11-08
Татьяна 83
29/10/2021
Україна
Отличный помощник
Удобная компактная мясорубка быстро справляется с потребностью в переработке мяса/рыбы на фарш.
Плюси
Удовлетворяет
Мінуси
Не нашла недостатков
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer
tanyuhayu
05/11/2020
Україна
Супер во всем
Незаменимая вещь для хозяйки на кухне. Отлично и быстро перемелет все на фарш.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer
Дата використання 2019-11-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer
Дата використання 2019-11-05