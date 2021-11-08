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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/30
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/30
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/30
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Meat mincer

Більше не доступний

Daily CollectionМ’ясорубка

HR2713/30

4.3

| (30) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн

Ця компактна м’ясорубка Philips допоможе суттєво зекономити місце на кухні як під час її використання, так і зберігання. Водночас, завдяки надійному двигуну та металевим з’єднанням Ви зможете перемелювати велику кількість м’яса.

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Із потужним двигуном для обробки до 1,7 кг/хв

Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн

  • Номінальна потужність 450 Вт

  • Потужність блокування 1600 Вт

  • 1,7 кг/хв

Двигун номінальною потужністю 450 Вт та потужністю блокування 1600 Вт

Двигун номінальною потужністю 450 Вт та потужністю блокування 1600 Вт

Номінальна потужність 450 Вт, потужність блокування 1600 Вт для швидкого та простого перемелювання.

Продуктивність перемелювання до 1,7 кг за 1 хвилину

Продуктивність перемелювання до 1,7 кг за 1 хвилину

Продуктивність перемелювання до 1,7 кг за 1 хвилину.

2 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (5-, 8-мм)

2 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (5-, 8-мм)

.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

30

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

2

08/11/2021

Україна

Україна

Отличная техника !!!

Купила мясорубку, очень довольна! Она превзошла все мои ожидания. Много насадок, легко собирается, удобна и проста в пользовании. Работает тихо. За полтора года пользования не обнаружила не одного недостатка. Добавлю видео последнего использования! РЕКОМЕНДУЮ !

Плюси

Легко собрать/разобрать/помыть. Тихо работает. Проста в использовании. Много насадок, терки, для колбасы, для томата!

Мінуси

Не нашла

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2713/30 Meat mincer

Дата використання 2020-11-08

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2713/30 Meat mincer

Дата використання 2020-11-08

29/10/2021

Україна

Україна

Отличный помощник

Удобная компактная мясорубка быстро справляется с потребностью в переработке мяса/рыбы на фарш.

Плюси

Удовлетворяет

Мінуси

Не нашла недостатков

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer

05/11/2020

Україна

Україна

Супер во всем

Незаменимая вещь для хозяйки на кухне. Отлично и быстро перемелет все на фарш.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer

Дата використання 2019-11-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2710/10 Meat mincer

Дата використання 2019-11-05

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