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User Manual Philips Mini blender
Important Information Manual Philips Mini blender
Все (4)
Для чего служит маленькая крышка?
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Можно ли использовать прибор для перемалывания кофейных зерен, мускатных орехов и других твердых ингредиентов?
Каким образом можно добавлять ингредиенты в процессе работы блендера Philips?
Все ингредиенты прилипают к стенке кувшина, и лезвие не достает до них. Как решить эту проблему?
Из моего блендера Philips выходит пена
Блендер Philips блокируется во время работы
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