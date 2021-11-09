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Більше не доступний
220 Вт
пластикова чаша на 0,4 л
із фільтром, млинком та подрібнювачем
Імпульсний режим
Швидко подрібнюйте цибулю, часник, імбир та чилі за допомогою цього унікального знімного млинка для мокрого подрібнення.
2 чаші з кришкою, підходять для зберігання чи перенесення.
Використовуйте цей унікальний знімний млинок для швидкого подрібнення горіхів та кавових зерен.
4.4
з 5
7
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
Jull23
09/11/2021
Україна
Прекрасный блендер
Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2860/55 Mini blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2860/55 Mini blender
Lydmilka
18/11/2020
Україна
Мій улюблений помічник
Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.
Плюси
Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2860/55 Mini blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2860/55 Mini blender
Svet12
10/04/2019
Україна
Проверен временем!)
Компактный. Легко собирать. Нашему 10 лет, работаем им постоянно (через 1-2 дня). Все что дети в него заталкивают - перемеливается.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2860/80 Міні-блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2860/80 Міні-блендер