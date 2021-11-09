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Більше не доступний

Міні-блендер

HR2860/80

4.4
| (7) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб
Зручний і простий у користуванні
Блендер потужністю 220 Вт із чашею 400 мл, млинками для подрібнення сухих і мокрих продуктів, двома мірними стаканами з кришками та пристосуванням для зручного зберігання шнура.
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з млинком для сухого і мокрого подрібнення

Зручний і простий у користуванні

  • 220 Вт

  • пластикова чаша на 0,4 л

  • із фільтром, млинком та подрібнювачем

  • Імпульсний режим

Млинок для мокрого подрібнення

Млинок для мокрого подрібнення

Швидко подрібнюйте цибулю, часник, імбир та чилі за допомогою цього унікального знімного млинка для мокрого подрібнення.

2 чаші з кришкою

2 чаші з кришкою

2 чаші з кришкою, підходять для зберігання чи перенесення.

Млинок

Млинок

Використовуйте цей унікальний знімний млинок для швидкого подрібнення горіхів та кавових зерен.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

7

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

3
1

09/11/2021

Україна

Україна

Прекрасный блендер

Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2860/55 Mini blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2860/55 Mini blender

18/11/2020

Україна

Україна

Мій улюблений помічник

Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.

Плюси

Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2860/55 Mini blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2860/55 Mini blender

10/04/2019

Україна

Україна

Проверен временем!)

Компактный. Легко собирать. Нашему 10 лет, работаем им постоянно (через 1-2 дня). Все что дети в него заталкивают - перемеливается.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2860/80 Міні-блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2860/80 Міні-блендер

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