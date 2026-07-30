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  • Оригинальный мешок для сбора пыли Philips
  • Оригинальный мешок для сбора пыли Philips
  • Оригинальный мешок для сбора пыли Philips
  • Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

Больше не доступен

одноразовый мешок для сбора пыли

HR6947/01

Оригинальный мешок для сбора пыли Philips
Оригинальные двухслойные мешки для пылесосов от Philips отличаются большей вместимостью и долгим сроком службы.
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Мешки для пылесосов Athena

Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

  • 4 мешка

  • 1 микрофильтр AFS

  • 1 фильтр для защиты мотора

  • Подходит для ia HR6815...49

Оригинальный пылесборник Philips

Два слоя качественной бумаги фильтра

Технические характеристики

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