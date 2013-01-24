Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

одноразовый мешок для сбора пыли

HR6947/01
Общая оценка / 5
  • Оригинальный мешок для сбора пыли Philips Оригинальный мешок для сбора пыли Philips Оригинальный мешок для сбора пыли Philips
    -{discount-value}

    одноразовый мешок для сбора пыли

    HR6947/01
    Общая оценка / 5

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для пылесосов от Philips отличаются большей вместимостью и долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    одноразовый мешок для сбора пыли

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для пылесосов от Philips отличаются большей вместимостью и долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для пылесосов от Philips отличаются большей вместимостью и долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    одноразовый мешок для сбора пыли

    Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

    Оригинальные двухслойные мешки для пылесосов от Philips отличаются большей вместимостью и долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все vacuum-cleaner-bags

      Оригинальный мешок для сбора пыли Philips

      Мешки для пылесосов Athena

      • 4 мешка
      • 1 микрофильтр AFS
      • 1 фильтр для защиты мотора
      • Подходит для ia HR6815...49

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Одноразовые мешки для сбора пыли для
        HR6815 - HR6849
        Количество микрофильтров AFS
        1
        Количество мешков для сбора пыли
        4
        Количество моторных фильтров
        1

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться