Оригінальний мішок для пилу Philips
Мішок для пилу для універсальних пилососів (типи: від HR6814 до HR6845)
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оригінальний мішок для пилу Philips
Мішок для пилу для універсальних пилососів (типи: від HR6814 до HR6845)
Оригінальний мішок для пилу Philips
Мішок для пилу для універсальних пилососів (типи: від HR6814 до HR6845)
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оригінальний мішок для пилу Philips
Мішок для пилу для універсальних пилососів (типи: від HR6814 до HR6845)
Загальні специфікації