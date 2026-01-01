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  • Оригінальний мішок для пилу Philips
  • Оригінальний мішок для пилу Philips
  • Оригінальний мішок для пилу Philips
  • Оригінальний мішок для пилу Philips

Більше не доступний

Мішок для пилу Athena

HR6947/01

Оригінальний мішок для пилу Philips
Мішок для пилу для універсальних пилососів (типи: від HR6814 до HR6845)
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Оригінальний мішок для пилу Philips

Оригінальний мішок для пилу Philips

Два шари високоякісного фільтруючого паперу

Технічні характеристики

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