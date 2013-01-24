Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Мішок для пилу Athena

HR6947
Загальна оцінка / 5
  • Оригінальний мішок для пилу Philips Оригінальний мішок для пилу Philips Оригінальний мішок для пилу Philips
    -{discount-value}

    Мішок для пилу Athena

    HR6947
    Загальна оцінка / 5

    Оригінальний мішок для пилу Philips

    Мішок для пилу для універсальних пилососів (типи: від HR6814 до HR6845)

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Мішок для пилу Athena

    Оригінальний мішок для пилу Philips

    Мішок для пилу для універсальних пилососів (типи: від HR6814 до HR6845)

    Оригінальний мішок для пилу Philips

    Мішок для пилу для універсальних пилососів (типи: від HR6814 до HR6845)

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Мішок для пилу Athena

    Оригінальний мішок для пилу Philips

    Мішок для пилу для універсальних пилососів (типи: від HR6814 до HR6845)

    Подібні вироби

    See all vacuum-cleaner-bags

      Оригінальний мішок для пилу Philips

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Кількість мішків для пилу
        4
        Кількість фільтрів захисту двигуна
        1
        Кількість мікрофільтрів AFS
        1

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись