Непревзойденные результаты и максимальное удобство
Представляем совершенно новую кухонную машину Philips — непревзойденные результаты и универсальность, а также невероятно простое использование! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Непревзойденные результаты и максимальное удобство
Представляем совершенно новую кухонную машину Philips — непревзойденные результаты и универсальность, а также невероятно простое использование! Узнать обо всех преимуществах
Непревзойденные результаты и максимальное удобство
Представляем совершенно новую кухонную машину Philips — непревзойденные результаты и универсальность, а также невероятно простое использование! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Непревзойденные результаты и максимальное удобство
Представляем совершенно новую кухонную машину Philips — непревзойденные результаты и универсальность, а также невероятно простое использование! Узнать обо всех преимуществах
Мощный мотор 900 Вт для неизменно превосходных результатов.
Технология планетарного вращения обеспечивает уникальные двусторонние движения насадок для замешивания теста, взбивания и смешивания, что в отличие от обычного вращения позволяет обрабатывать ингредиенты равномерно по всему объему чаши и в результате получать однородную консистенцию.
Широкая и прочная металлическая чаша объемом 4 л позволяет без лишних хлопот замесить до 1300 г теста — такого количества хватит, чтобы приготовить сразу четыре пиццы диаметром 30,5 см или две буханки хлеба. Металлическая ручка обеспечивает удобную переноску и наполнение. Защитная крышка предотвращает разбрызгивание во время использования.
Различные скорости, включая импульсный режим, обеспечивают максимальное удобство управления для приготовления разнообразных блюд.
Металлический крюк для теста, венчик и насадку для взбивания удобно фиксировать одним движением. Специально разработанный крюк для теста имитирует движения, используемые при замешивании вручную, что обеспечивает однородную консистенцию теста без комочков.
Подъемный механизм откидывается в удобное положение, обеспечивая простую установку и отсоединение насадок чаши. Подъемный механизм обеспечивает удобный доступ к чаше, что позволяет легко проверять однородность консистенции и добавлять ингредиенты.
В блендерах Philips применяется ведущая технология смешивания мирового класса. Поэтому высококачественная насадка блендера с ножевым блоком с четырьмя зазубренными лезвиями позволяет готовить фруктовые и овощные пюре, а также без труда колоть лед. Вы легко сможете приготовить смузи, соусы или детское питание за несколько минут.
Чаша кухонного комбайна легко крепится и оснащена специальными дисками для нарезки, измельчения или шинковки разных видов ингредиентов, например овощей, орехов и сыра.
Металлическая мясорубка с функцией автоматической подачи делает фарш из xxx г мяса за считаные секунды. Специальное приспособление тщательно и без труда очищает решетку для фарша.
Конструкция с закругленными краями и закрытыми отверстиями способствует быстрой и простой очистке. Кроме того, чашу и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.
Удобная соковыжималка для цитрусовых: свежевыжатый сок за считаные минуты.
Специальная мельничка для помола кофе, измельчения шоколада, орехов и других сухих ингредиентов.
Чашу и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.
Аксессуары в комплекте
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики