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    Philips Sonicare DiamondClean

    Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6062/07
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Эффективное очищение.* Белоснежные зубы. Эффективное очищение.* Белоснежные зубы. Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.
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      Philips Sonicare DiamondClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      HX6062/07
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

      Насадка для зубной щетки DiamondClean обеспечивает не просто тщательное очищение — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare DiamondClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

      Насадка для зубной щетки DiamondClean обеспечивает не просто тщательное очищение — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

      Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

      Насадка для зубной щетки DiamondClean обеспечивает не просто тщательное очищение — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare DiamondClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

      Насадка для зубной щетки DiamondClean обеспечивает не просто тщательное очищение — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

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        DiamondClean

        DiamondClean

        Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

        Итого:

        Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

        Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

        • 2 шт. в упаковке
        • Стандартный размер
        • Сменные
        • Эффективное очищение, белоснежные зубы

        Более белые зубы всего через одну неделю

        Насадка для зубной щетки Philips Sonicare DiamondClean удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали. Белоснежные зубы всего за 7 дней.

        Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

        Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка DiamondClean удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.

        Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

        Клинически доказано, что насадка для зубной щетки Philips Sonicare DiamondClean удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой всего через 4 недели использования.

        Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

        Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

        Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

        Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

        Эффективный уход для здоровья полости рта

        Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

        Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

        Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Размер
          Стандартный
          Жесткость щетинок
          Средняя
          Цвет
          Белый

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • HealthyWhite+
          • 2 Series борется с налетом
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • EasyClean
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite

        • В комплекте

          Насадки
          2 стандартные насадки DiamondClean

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Удаление налета
          Удаляет в 7 раз больше налета*
          Здоровье десен
          Улучшает состояние десен
          Осветление
          Более белые зубы всего через одну неделю

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            Риски, связанные с продуктом
            • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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