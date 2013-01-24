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    Philips Sonicare W2c Optimal White compact

    Мини-насадки для звуковой зубной щетки

    HX6072/27
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    Sonicare
    • На 100 % более белые зубы всего за одну неделю* На 100 % более белые зубы всего за одну неделю* На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
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      Philips Sonicare W2c Optimal White compact Мини-насадки для звуковой зубной щетки

      HX6072/27
      Общая оценка / 5

      На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

      Насадка для зубной W2c Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare W2c Optimal White compact Мини-насадки для звуковой зубной щетки

      На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

      Насадка для зубной W2c Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

      На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

      Насадка для зубной W2c Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare W2c Optimal White compact Мини-насадки для звуковой зубной щетки

      На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

      Насадка для зубной W2c Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

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        W2c Optimal White compact

        W2c Optimal White compact

        Мини-насадки для звуковой зубной щетки

        Цена магазина Philips

        Итого:

        На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

        Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

        • 2 шт. в упаковке
        • Компактный размер
        • Сменные
        • Функция подключения BrushSync
        Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

        Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

        Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка W2 Optimal White удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.

        Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

        Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

        Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка W2 Optimal White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая эффективное осветление зубов. Вам потребуется просто начать чистку.

        Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

        Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

        Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Насадка W2 Optimal White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

        Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

        Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

        Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

        Технические характеристики

        • В комплекте

          Насадки
          Компактная насадка W2c Optimal White, 2 шт.

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • 2 Series борется с налетом
          • 2 Series Plaque Defense
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • ProtectiveClean
          Функция подключения BrushSync
          Да

        • Дизайн и отделка

          Жесткость щетинок
          Средний
          цвет
          Белый
          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Размер
          Компактный

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Здоровье десен
          Улучшает состояние десен
          Удаление налета
          Помогает удалить налет
          Осветление
          • Удаляет на 100 % больше потемнений*
          • Более белые зубы всего через одну неделю

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            • по сравнению с обычной зубной щеткой
            • *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

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