AirFloss — эффективная замена зубной нити.
Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах
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AirFloss — эффективная замена зубной нити.
Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах
Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.
С зубной щеткой AirFloss чистка всей полости рта займет всего 30 секунд. Просто нажмите на кнопку один раз для однократного распыления, затем переместите щетку и повторите действие. Для включения новой функции автораспыления нажмите на кнопку и удерживайте ее, перемещая направляющий наконечник от одного межзубного промежутка к другому. Автоматическое распыление будет происходить каждую секунду.
Клинически доказано, что прибор Sonicare AirFloss улучшает состояние десен всего за две недели.
Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, жидкостью для полоскания рта или водой (для освежающей чистки), установите насадку у межзубного промежутка и начинайте чистку. В резервуар помещается объем жидкости, достаточный для двух чисток.
Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора по очищению межзубных промежутков. Просто перемещайте наконечник вдоль линии десен, пока не почувствуете, что он расположен в промежутке между зубами.
Мягко удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Sonicare AirFloss помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.
AirFloss оснащен удобной эргономичной ручкой и нескользящим покрытием специально для чистки труднодоступных мест.
Удобство использования
Технические характеристики
Питание
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