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    Philips Sonicare DiamondClean Smart

    Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    HX9903/03
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
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      Philips Sonicare DiamondClean Smart Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

      HX9903/03
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта

      DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare DiamondClean Smart Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

      Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта

      DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах

      Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта

      DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare DiamondClean Smart Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

      Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта

      DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах

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        DiamondClean Smart

        DiamondClean Smart

        Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

        Итого:

        Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта

        Полноценный уход для уверенности в себе

        • Индивидуальные рекомендации
        • Датчики, распознающие чистящую насадку
        • Распознавание чистящей насадки
        • 4 режима, 3 уровня интенсивности
        Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

        Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

        Воспользуйтесь насадкой C3 Premium Plaque Control и оцените по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности*** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.

        Состояние десен в 7 раз лучше* всего за 2 недели

        Состояние десен в 7 раз лучше* всего за 2 недели

        Воспользуйтесь чистящей насадкой G3 Premium Gum Care для улучшения состояния десен. Благодаря небольшому размеру и щетинкам, предназначенным специально для линии десен, она обеспечивает бережную и эффективную чистку вдоль линии десен, где обычно зарождаются заболевания пародонта. Клинически доказано, что ее использование может на 100 % снизить риск воспаления десен* и улучшить их состояние в 7 раз всего за две недели*.

        Удаляет на 100 % больше потемнений** всего за 3 дня

        Удаляет на 100 % больше потемнений** всего за 3 дня

        Воспользуйтесь чистящей насадкой W3 Premium White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку еще белоснежнее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может удалить на 100 % больше потемнений всего за три дня**.

        Дает советы по чистке и обозначает пропущенные участки

        Дает советы по чистке и обозначает пропущенные участки

        Приложение Philips Sonicare предлагает советы по достижению идеальной чистки и помогает тщательнее ухаживать за полостью рта.

        Указывает все пропущенные участки для полноценного ухода

        Указывает все пропущенные участки для полноценного ухода

        Если вы пропустите какой-либо участок, функция TouchUp укажет на него в приложении. Таким образом, вы очистите все поверхности зубов и будете уверены в результатах чистки.

        Уделяйте больше внимания проблемным местам

        Уделяйте больше внимания проблемным местам

        Ваш стоматолог выявил проблемные места? Мы выделим их на 3D-карте полости рта в приложении и напомним, что этим участкам необходимо уделить больше внимания.

        Уведомляет о чрезмерном давлении

        Уведомляет о чрезмерном давлении

        DiamondClean Smart регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии кольцо светового индикатора на конце щетки начинает мигать. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

        Помогает сократить количество движений

        Помогает сократить количество движений

        Электрическая зубная щетка выполняет всю работу за вас. Мы встроили в ручку датчик чрезмерных движений, чтобы напоминать о необходимости совершать меньше чистящих движений. Так вы сможете улучшить технику чистки, обеспечивая более бережный и эффективный уход.

        Чистящая насадка автоматически выбирает оптимальный режим

        Чистящая насадка автоматически выбирает оптимальный режим

        Вы не знаете, какой нужно выбрать режим и уровень интенсивности? Это больше не проблема. Микропроцессор, встроенный в чистящую насадку, передаст данные о типе насадки на щетку DiamondClean Smart. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для бережного и качественного ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать на кнопку питания.

        Используйте возможности чистящей насадки по максимуму

        Используйте возможности чистящей насадки по максимуму

        Со временем чистящие насадки приходят в негодность и теряют эффективность удаления налета. Благодаря технологии распознавания чистящей насадки вы всегда будете знать, когда необходимо заменить насадку. Зубная щетка будет отслеживать продолжительность и интенсивность использования каждой насадки, и вы получите уведомление, когда придет время замены. Кроме того, через приложение Philips Sonicare можно отслеживать срок службы чистящих насадок и даже заказывать новые — так что у вас всегда будет запас.

        Выбор из 4 режимов и 3 уровней интенсивности

        Выбор из 4 режимов и 3 уровней интенсивности

        DiamondClean Smart обеспечивает полноценный уход за полостью рта. Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности чистки и один из 4 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) для отличной ежедневной чистки, White+ для удаления потемнений, Deep Clean+ для эффективной тщательной чистки, Gum Health (Здоровые десны) для бережной чистки вдоль линии десен.

        Стакан с зарядной базой и дорожный чехол премиум-класса

        Стакан с зарядной базой и дорожный чехол премиум-класса

        Зарядка зубной щетки еще никогда не была такой простой. Просто поставьте щетку в стильный стакан для зарядки после чистки, зарядка начнется мгновенно. Этот стакан — не просто стильный аксессуар для вашей ванной, его можно использовать для полоскания полости рта. Одна зарядка обеспечивает две недели автономной работы. Благодаря дорожному чехлу вы можете гигиенично хранить зубную щетку в путешествии.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Белый

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • Совместимость

          Совместимость с ОС iOS
          • iPad 3-го или более высокого поколения
          • iPhone 4S или более поздней версии
          • с iOS7 или более поздней версией
          Совместимость с ОС Android
          • Телефоны на базе ОС Android
          • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

        • В комплекте

          Стакан с зарядной базой
          1
          Ручка
          DiamondClean Smart, 1 шт.
          Насадки
          • C3 Premium Plaque Control, 1 шт.
          • G3 Premium Gum Care, 1 шт.
          • W3 Premium White, 1 шт.
          Дорожный футляр
          Дорожный футляр премиум-класса

        • Качество чистки

          Таймер
          BrushPacer и SmarTimer
          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Функция TouchUp
          Обеспечивает 100%-й охват
          Оценка силы нажатия
          • Световое кольцо загорается фиолетовым светом
          • Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
          Высокое качество
          Удаляет до 10 раз больше налета*
          Польза для здоровья
          Состояние десен в 7 раз лучше****
          Эффект осветления
          До 100 % меньше потемнений*****

        • Питание

          Напряжение
          110—220 В

        • Функция подключения BrushSync

          C3 Premium Plaque Control
          Синхронизация с режимом Clean (Чистка)
          Чистящая насадка W3 Premium White
          Сопряжение с режимом White+
          Чистящая насадка G3 Premium Gum Care
          Сопряжение с режимом Gum Health (Здоровые десны)

        • Технология интеллектуального датчика

          Функция TouchUp
          Помогает не пропустить ни один участок
          3D-карта полости рта
          Указывает на проблемные участки
          Датчик местоположения
          Отслеживает прогресс и помогает не пропускать участки
          Датчик положения
          Направляет в сторону пропущенных участков
          Датчик чрезмерных движений
          Помогает совершать меньше чистящих движений
          Датчик давления
          Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

        • Режимы

          3 уровня интенсивности
          • Высокий
          • Средняя
          • Низкий
          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Gum Health
          Особый уход за коренными зубами
          White+
          Для удаления поверхностных потемнений эмали
          Deep Clean+
          Для эффективной тщательной чистки

        • Удобство использования

          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Индикатор замены
          • Для наилучших результатов
          • в качестве напоминания загорается значок
          Индикатор батареи
          Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
          Совместимость ручки
          Удобные съемные насадки
          Дисплей
          Дисплей с подсветкой
          Распознавание чистящей насадки
          Подбор оптимального режима

        • Технические характеристики

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Батарея
          Перезарядка
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          14 дней******

        • Подключения

          Беспроводная технология Bluetooth®
          Обучающее приложение

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              Адрес производителя
              Риски, связанные с продуктом
              • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
              • * по сравнению с обычной зубной щеткой при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей
              • * по сравнению с DiamondClean
              • *** в режиме Gum Health (Здоровые десны), по сравнению с использованием обычной зубной щетки на протяжении 2 недель
              • **** после 3 дней использования в режиме White+, по сравнению с обычной зубной щеткой
              • **** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме

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