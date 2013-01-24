Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    LED Inspection lamps

    Налобный фонарь HDL10

    LPL29B1
    • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
      -{discount-value}
    • Play Pause

      LED Inspection lamps Налобный фонарь HDL10

      LPL29B1

      Качественный свет для качественной работы

      Высокомощный светодиодный налобный фонарь Philips — идеальное решение для проведения ремонта, если вам необходимо, чтобы руки были свободны. Луч света легко направить благодаря поворотному держателю лампы (90°). Форсированный режим и режим Eco, а также широкий угол светового луча для превосходного освещения рабочего пространства. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      LED Inspection lamps Налобный фонарь HDL10

      Качественный свет для качественной работы

      Высокомощный светодиодный налобный фонарь Philips — идеальное решение для проведения ремонта, если вам необходимо, чтобы руки были свободны. Луч света легко направить благодаря поворотному держателю лампы (90°). Форсированный режим и режим Eco, а также широкий угол светового луча для превосходного освещения рабочего пространства. Узнать обо всех преимуществах

      Качественный свет для качественной работы

      Высокомощный светодиодный налобный фонарь Philips — идеальное решение для проведения ремонта, если вам необходимо, чтобы руки были свободны. Луч света легко направить благодаря поворотному держателю лампы (90°). Форсированный режим и режим Eco, а также широкий угол светового луча для превосходного освещения рабочего пространства. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      LED Inspection lamps Налобный фонарь HDL10

      Качественный свет для качественной работы

      Высокомощный светодиодный налобный фонарь Philips — идеальное решение для проведения ремонта, если вам необходимо, чтобы руки были свободны. Луч света легко направить благодаря поворотному держателю лампы (90°). Форсированный режим и режим Eco, а также широкий угол светового луча для превосходного освещения рабочего пространства. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все headlight

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        LED Inspection lamps

        LED Inspection lamps

        Налобный фонарь HDL10

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Качественный свет для качественной работы

        Профессиональный светодиодный налобный фонарь

        • Высококачественный светодиод
        • 100 лм (форсированный)/50 лм (Eco)
        • Широкий угол светового луча: 50°
        • Поворотный держатель лампы (90°)
        Светодиодный свет 100 лм в форсированном режиме для четкого освещения

        Светодиодный свет 100 лм в форсированном режиме для четкого освещения

        Налобный светодиодный фонарь Philips HDL10 излучает светодиодный свет 100 лм в форсированном режиме, чтобы вы могли разглядеть даже самые мелкие детали.

        Светодиодный свет 50 лм в режиме Eco для проведения быстрого осмотра

        Светодиодный свет 50 лм в режиме Eco для проведения быстрого осмотра

        В режиме Eco налобный светодиодный фонарь излучает свет 50 лм, что обеспечивает оптимальный уровень освещенности для быстрых проверок. Мягкий свет избавит от ощущения усталости во время тщательных осмотров.

        Питание от трех батарей Philips типа AAA

        Питание от трех батарей Philips типа AAA

        Налобный светодиодный фонарь Philips работает от трех щелочных батарей, которые легко заменять. Для вашего удобства батареи входят в комплект.

        Поворотный держатель лампы (90°)

        Поворотный держатель лампы (90°)

        Благодаря поворотному держателю лампы (90°) угол и направление освещения можно регулировать.

        Широкий угол светового луча: до 50°

        Широкий угол светового луча: до 50°

        Широкий угол светового луча: до 50°. Вам гарантирован уровень освещенности, требующийся для выполнения поставленных задач, а также оптимальная яркость освещения.

        Регулируемое широкое оголовье для идеальной посадки

        Благодаря трем эластичным широким ремешкам вы сможете легко отрегулировать оголовье для комфортной и надежной посадки.

        Победите темноту с помощью мягкого естественного света

        Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

        Срок службы светодиодов: 10 000 часов

        Philips HDL10 оснащен долговечным светодиодом, который излучает свет в течение 10 000 часов.

        Многонаправленная система светодиодного освещения

        Фонарь HDL10 оснащен держателем для ориентационного освещения, который устанавливается под углом 90°, а угол луча составляет 50° — все это превращает фонарь в многонаправленную систему для оптимального светодиодного освещения рабочего пространства.

        Водонепроницаемый светодиодный налобный фонарь стандарта IPX4

        Водонепроницаемый светодиодный налобный фонарь Philips сохраняет функциональность даже при попадании на него жидкости.

        Технические характеристики

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          LPL29B1
          Код для заказа
          39360631

        • Электрические характеристики

          Время работы от аккумулятора
          до 10 часов
          Тип элемента питания
          3 элемента питания Philips типа AAA
          Источник питания
          Элемент питания
          напряжение
          1,5  В
          мощность в ваттах
          1,5  Вт

        • Световые характеристики

          Угол освещения
          50  градусов
          Цветовая температура
          6000  K
          Срок службы светодиода
          10000  часов
          Световая отдача
          100  лм
          Световой поток (режим Eco)
          50  лм

        • Информация об упаковке

          Вес брутто одного изделия
          1230  г
          Высота
          13,5  см
          Длина
          41  см
          Ширина
          25  см

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8727900393606
          EAN3
          8727900393699

        • Информация об упакованном продукте

          Высота
          4,1  см
          Длина
          7,5  см
          Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
          6
          Вес (с элементами питания)
          115  г
          Ширина
          4,5  см
          Вес (без элементов питания)
          85  г
          Размер
          Компактный

        • Описание продукта

          Степень защиты корпуса (IP)
          IPX4
          Магнит
          нет
          Материалы и отделка
          Термопластический материал, поликарбонат и нейлон
          Количество светодиодов
          1
          Использовать при температуре
          От - 10 до 50  °C
          Ориентационное освещение
          Поворотный держатель лампы (90°)
          Устойчивость к воздействию:
          • жир
          • масло
          Технология
          Светодиодная
          Оголовье
          Да
          Линейка продукции
          Налобный фонарь

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться