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LPL29B1
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Потужний світлодіодний налобний ліхтар Philips – це ідеальний пристрій, який залишає руки вільними для ремонту. Тримач лампи можна регулювати під кутом 90°, щоб легко скерувати пучок світла. Екорежим, режим підсиленого світла і широкий світловий пучок дозволять належним чином освітити робочу ділянку.Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
HDL10
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Світлодіодний налобний ліхтар Philips HDL10 забезпечує світловіддачу 100 лм, тож Ви роздивитеся навіть найменші деталі під час виконання високоточних ремонтних робіт.
Завдяки світловіддачі 50 лм в екорежимі наш світлодіодний налобний ліхтар забезпечує чудове освітлення для швидкого огляду. Це м’яке світло ідеально підходить для ретельної інспекції і не втомлює очей.
Світлодіодний налобний ліхтар Philips працює від трьох лужних батарей, які легко заміняти і які для зручності входять у комплект.
Завдяки поворотному тримачу 90° Ви зможете відрегулювати кут і напрямок світлового променя з огляду на ті чи інші потреби.
Широкий кут поширення пучка світла 50° дає змогу ретельно освітити робоче місце, подаючи потрібну кількість світла.
Завдяки трьом еластичним широким ремінцям Ви зможете легко регулювати дугу для зручного і надійного утримування ліхтаря.
Професійні ліхтарі Philips для майстерень обладнано потужними світлодіодами, що створюють насичене біле світло із широким кутом розсіювання для перемоги над темрявою. Біле світло 6000 К створене для максимальної чіткості та видимості, а також покращує візуальний комфорт та якість роботи.
Ліхтар Philips HDL10 обладнано світлодіодом із тривалим терміном експлуатації, який забезпечує до 10 000 годин безперервного світлодіодного освітлення.
Завдяки тримачу ліхтаря з можливістю обертання на 90° і широкому куту поширення променя 50° ліхтар HDL10 забезпечує різнонаправлене світлодіодне світло для оптимального освітлення робочого місця.
Водонепроникний світлодіодний налобний ліхтар Philips продовжує справно працювати та виконувати всі свої функції навіть у разі потрапляння бризок рідини на нього.
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу
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