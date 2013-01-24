Простое управление
Качественный светодиодный фонарь Philips RCH25 с аккумулятором обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 500 до 50 лм. Этот универсальный фонарь для рабочих задач устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое управление
Качественный светодиодный фонарь Philips RCH25 с аккумулятором обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 500 до 50 лм. Этот универсальный фонарь для рабочих задач устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах
Простое управление
Качественный светодиодный фонарь Philips RCH25 с аккумулятором обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 500 до 50 лм. Этот универсальный фонарь для рабочих задач устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое управление
Качественный светодиодный фонарь Philips RCH25 с аккумулятором обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 500 до 50 лм. Этот универсальный фонарь для рабочих задач устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах
Philips RCH25 с высококачественными светодиодами от Lumileds обеспечивает более яркий белый свет, чем у аналогичных моделей. Режим Boost позволяет увеличить яркость широкого светового луча до 500 лм, поэтому вам будет видна каждая деталь. Для длительного непрерывного использования и экономии заряда аккумулятора можно снизить яркость до 50 лм: тогда фонарь будет работать до 10 часов подряд. Естественное освещение с цветовой температурой 6000 К также снижает нагрузку на глаза во время работы.
Для разных задач требуется разная яркость света. Прожектор Philips RCH25 с интеллектуальным диммером позволяет легко отрегулировать яркость с 500 лм до 50 лм при изменении окружающего освещения, для снижения нагрузки на глаза или даже для экономии заряда аккумулятора. В чем основное преимущество диммера? Он запоминает последнюю настройку яркости, поэтому после перерыва в работе вам не придется снова настраивать прожектор.
В отличие от аналогичных ручных фонарей для мастерских RCH25 обеспечивает самое мощное на рынке акцентное освещение. Белый свет яркостью до 300 лм позволит видеть каждую деталь во время работы.
Philips RCH25 обеспечивает световой луч с углом 120°, который идеально подходит для освещения всей рабочей зоны. Яркий свет равномерно распределяется по большой площади для комфортной работы.
Светодиодный нспекционный фонарь RCH25 оснащен усовершенствованным аккумулятором. В режиме «Эко» аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы, что значительно дольше, чем у аналогичных моделей на рынке. Полная зарядка занимает не более 3,5 часов, так что фонарь легко снова приготовить к работе.
Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на передней стороне корпуса Philips RCH25 имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.
Корпус фонарь для мастерских Philips RCH25 полностью прорезинен для удобства использования и надежного сцепления с ладонью. Впрочем, полностью защитить фонарь от падения невозможно, поэтому этот фонарь обладает классом ударопрочности IK09 (в 5 раз эффективнее класса IK07 у аналогичных моделей). В ходе испытаний на защиту от повреждений фонарь 25 раз роняли на все 6 поверхностей с высоты 1,5 м (приблизительно уровень плеч). RCH25 выдержал все испытания.
Инспекционный фонарь Philips RCH25 можно использовать в самых разных целях в помещениях и на улице, поскольку он обладает классом защиты от влаги IP68. Он будет работать, даже если на него пролить жидкость или уронить его в воду. Большинство аналогичных моделей для мастерских обладают уровнем защиты IP54, который соответствует защите лишь от несильных водяных струй, например от дождя.
В комплект Philips RCH25 входит удобная зарядная станция для эффективной зарядки аккумулятора (быстрее, чем по большинству протоколов USB), совместимая и с моделью фонаря RCH5S. Иными словами, для экономии места в мастерской одну станцию можно использовать для зарядки нескольких фонарей.
Благодаря возможности поворота основания на 180° можно легко отрегулировать направление светового луча.
Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, но благодаря надежному встроенному магниту сзади основания фонаря можно легко закрепить прибор на любой металлической поверхности неподалеку. Ну а возможность поворота на 180° обеспечивает максимальное удобство во время работы.
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