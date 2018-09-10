Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
LPL63X1
Регулюйте освітлення пальцями
Потужний бездротовий ліхтар Philips RCH25 обладнано якісними світлодіодами. Розумне регулювання дозволяє легко налаштувати яскравість світла між 500 та 50 люмен. Він надзвичайно стійкий до дії води та ударів, тому є ідеальним робочим ліхтарем.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
RCH25
усього
recurring payment
Інспекційний ліхтар Philips RCH25 обладнано високоякісними світлодіодами Lumiled, тож він забезпечує яскравіше і біліше світло порівняно з подібними ліхтарями на ринку. Посилений режим подає потужний широкий пучок світла на 500 люмен, тож Ви зможете побачити все до найменших деталей. Якщо ж Ви користуєтеся ліхтарем упродовж тривалого часу без підключення до мережі живлення, можна приглушити світло та заощадити заряд акумулятора. Якщо зменшити світловіддачу до 50 люмен, Ви однаково матимете високоякісне освітлення до 10 годин. Крім того, природне світло 6000 Кельвін менше подразнює очі та зменшує втому під час роботи.
Для різних видів роботи потрібне різне освітлення. Завдяки інтелектуальній функції регулювання яскравості ліхтаря Philips RCH25 Ви можете легко зменшити світловіддачу від 500 люмен аж до 50 люмен. Тож якщо зовнішнє освітлення змінюється, якщо воно надто яскраве або ж Ви просто хочете заощадити заряд акумулятора, Ви можете швидко й легко відрегулювати яскравість з урахуванням того, що Ви робите. Чому ця функція називається інтелектуальною? Тому що вона запам’ятовує останні налаштування. Тож якщо Ви будете продовжувати виконувати подібну роботу, ліхтар увімкнеться із відповідним рівнем освітлення.
Порівняно з іншими ручними ліхтарями для майстерень RCH25 обладнано найпотужнішим на ринку точковим променем. Завдяки яскравому білому світлу на 300 люмен Ви зможете роздивитися навіть найменші деталі своєї роботи.
Ліхтар Philips RCH25 забезпечує пучок світла з широким кутом 120°, який ідеально освітлює всю робочу ділянку перед очима. Завдяки рівномірно розподіленому по великій ділянці яскравому світлу Ви легко бачитимете все, що робите.
Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар RCH25 обладнано удосконаленою батареєю. В екорежимі батарея працює до 10 годин, що значно більше порівняно з подібними моделями на ринку. А зарядити батарею повністю можна менше, ніж за 3,5 години. Тому це світлодіодний інспекційний ліхтар, який довго працює і який можна швидко підготувати до використання.
Ніколи не хвилюйтеся, що освітлення може зникнути саме тоді, коли воно найбільше потрібне. Інспекційні ліхтарі Philips RCH25 обладнано попереду індикатором заряду батареї, який повідомлятиме, скільки залишилося заряду і коли потрібно буде зарядити батарею.
Зручний у використанні ліхтар для майстерень Philips RCH25 має повністю гумове покриття і його надійно тримати в руці. Та незважаючи на це, ми знаємо, як легко впустити інструмент. Завдяки класу ударостійкості IK09 (що у 5 разів краще, ніж клас IK07 інших подібних виробів) Ви зможете впевнено користуватися цим ліхтарем у майстерні. Під час тестування на ударостійкість ліхтар загалом 25 разів кидали на всі його 6 поверхонь із висоти 1,5 м (приблизно на рівні плеча). Тоді як більшість звичайних ліхтарів майже напевне б розбилися, надійний ліхтар RCH25 легко витримає такі падіння.
Оскільки інспекційні ліхтарі Philips RCH25 можна використовувати для різних робіт як у приміщенні, так і під відкритим небом, цей ліхтар призначений витримувати найскладніші умови експлуатації. Завдяки класу водонепроникності IP68 пристрій продовжить працювати навіть після потрапляння на нього бризок чи навіть тривалого занурення у воду. Більшість інших ліхтарів для майстерень мають клас лише IP54, а це тільки захищає від струменів води під низьким тиском (наприклад, під час дощу).
До ліхтаря Philips RCH25 додається зручна док-станція. Вона не лише ефективно заряджає батарею (швидше, ніж більшість USB-з’єднань), а й сумісна з RCH5S, тож Ви можете за допомогою однієї док-станції заряджати різні ліхтарі й таким чином економити місце в майстерні.
Оскільки лампа повертається в основі на 180°, це дозволить легко скерувати пучок світла у потрібне місце.
Часом для того, щоб щось зробити, потрібні обидві руки. Завдяки сильному магніту, вбудованому в основу, а також іще одному магніту з тильного боку лампи Ви зможете легко встановити пристрій на будь-яку металеву поверхню поруч. Оскільки лампа повертається на 180°, Ви зможете користуватися цією неймовірною гнучкістю в роботі.
Інформація для замовлень
Електричні характеристики
Характеристики світла
Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу
Маркетингові особливості
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.