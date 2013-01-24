Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры
Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волоски в носу, ушах и на бровях благодаря усовершенствованной технологии ProtecTube. Триммер для создания контура DualCut обеспечивает точное и эффективное подравнивание по линии шеи и на висках, а также позволяет создать ровную щетину. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры
Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волоски в носу, ушах и на бровях благодаря усовершенствованной технологии ProtecTube. Триммер для создания контура DualCut обеспечивает точное и эффективное подравнивание по линии шеи и на висках, а также позволяет создать ровную щетину. Узнать обо всех преимуществах
Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры
Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волоски в носу, ушах и на бровях благодаря усовершенствованной технологии ProtecTube. Триммер для создания контура DualCut обеспечивает точное и эффективное подравнивание по линии шеи и на висках, а также позволяет создать ровную щетину. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры
Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волоски в носу, ушах и на бровях благодаря усовершенствованной технологии ProtecTube. Триммер для создания контура DualCut обеспечивает точное и эффективное подравнивание по линии шеи и на висках, а также позволяет создать ровную щетину. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря технологии ProtecTube режущий элемент защищен специальной ультратонкой сеткой с закругленными кончиками, которые предотвращают раздражение кожи. Более того, два лезвия движутся независимо друг от друга, поэтому прибор не выдергивает волоски.
Оптимальный угол наклона триммера для носа Philips позволяет легко подравнивать волоски в ушах и носу, а также на бровях — вы можете быть уверены в эффективности удаления нежелательных волос.
Высокоточные прорези в неподвижном и вращающемся ножах обеспечивают эффективное и быстрое подравнивание волос.
С помощью триммера DualCut для создания контура вы можете подравнивать волоски на лице и воплощать любой образ. Моделируйте щетину или эспаньолку, подравнивайте бакенбарды, усы и волосы по линии шеи. Точное управление прибором и процессом.
Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения.
Триммер и гребни можно мыть под проточной водой.
В мягкий чехол помещаются следующие аксессуары: батарея типа AA, два гребня для бровей, насадка-триммер для контура, 1 гребень для бороды и щеточка для очистки лезвий.
Используйте гребень для бровей 3 или 5 мм или гребень для бороды 3 мм, чтобы подровнять волоски до нужной длины
Мягкое прорезиненное покрытие позволяет крепко держать триммер, даже если он мокрый, что обеспечивает более удобное использование и точность движений.
Смазка не требуется, что упрощает обслуживание прибора.
Все наши приборы по уходу за собой для мужчин отличаются надежной конструкцией. На триммер распространяется 2-летняя гарантия.
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