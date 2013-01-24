Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры

Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волоски в носу, ушах и на бровях благодаря усовершенствованной технологии ProtecTube. Триммер для создания контура DualCut обеспечивает точное и эффективное подравнивание по линии шеи и на висках, а также позволяет создать ровную щетину. Узнать обо всех преимуществах