Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Nose trimmer series 5000

Триммер для бакенбардов, носа и шеи

NT5175/16
Общая оценка / 5
1 награда
  • Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры
    -{discount-value}

    Nose trimmer series 5000 Триммер для бакенбардов, носа и шеи

    NT5175/16
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры

    Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волоски в носу, ушах и на бровях благодаря усовершенствованной технологии ProtecTube. Триммер для создания контура DualCut обеспечивает точное и эффективное подравнивание по линии шеи и на висках, а также позволяет создать ровную щетину. Узнать обо всех преимуществах

    Nose trimmer series 5000 Триммер для бакенбардов, носа и шеи

    Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры

    Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волоски в носу, ушах и на бровях благодаря усовершенствованной технологии ProtecTube. Триммер для создания контура DualCut обеспечивает точное и эффективное подравнивание по линии шеи и на висках, а также позволяет создать ровную щетину. Узнать обо всех преимуществах

    Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры

    Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волоски в носу, ушах и на бровях благодаря усовершенствованной технологии ProtecTube. Триммер для создания контура DualCut обеспечивает точное и эффективное подравнивание по линии шеи и на висках, а также позволяет создать ровную щетину. Узнать обо всех преимуществах

    Nose trimmer series 5000 Триммер для бакенбардов, носа и шеи

    Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры

    Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волоски в носу, ушах и на бровях благодаря усовершенствованной технологии ProtecTube. Триммер для создания контура DualCut обеспечивает точное и эффективное подравнивание по линии шеи и на висках, а также позволяет создать ровную щетину. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все detail-and-nose-trimmers

      Бритье и подравнивание волос на лице: четкие контуры

      Точное, безопасное подравнивание бакенбардов, волос в носу/на шее

      • Не выдергивает волоски
      • Система защиты, идеальный угол наклона
      • Можно промывать под водой, батарея AA
      • Триммер для контуров, 3 гребня, чехол
      Усовершенствованная система защиты от порезов и выдергивания волосков

      Усовершенствованная система защиты от порезов и выдергивания волосков

      Благодаря технологии ProtecTube режущий элемент защищен специальной ультратонкой сеткой с закругленными кончиками, которые предотвращают раздражение кожи. Более того, два лезвия движутся независимо друг от друга, поэтому прибор не выдергивает волоски.

      Удобное удаление волос в носу и ушах

      Удобное удаление волос в носу и ушах

      Оптимальный угол наклона триммера для носа Philips позволяет легко подравнивать волоски в ушах и носу, а также на бровях — вы можете быть уверены в эффективности удаления нежелательных волос.

      Высокоточные острые прорези для сбривания

      Высокоточные острые прорези для сбривания

      Высокоточные прорези в неподвижном и вращающемся ножах обеспечивают эффективное и быстрое подравнивание волос.

      Точное подравнивание волосков на лице и стайлинг

      Точное подравнивание волосков на лице и стайлинг

      С помощью триммера DualCut для создания контура вы можете подравнивать волоски на лице и воплощать любой образ. Моделируйте щетину или эспаньолку, подравнивайте бакенбарды, усы и волосы по линии шеи. Точное управление прибором и процессом.

      Технологии DualCut: более острые лезвия* для идеально четких линий

      Технологии DualCut: более острые лезвия* для идеально четких линий

      Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения.

      Можно промывать под водой

      Можно промывать под водой

      Триммер и гребни можно мыть под проточной водой.

      Удобное хранение всех аксессуаров

      Удобное хранение всех аксессуаров

      В мягкий чехол помещаются следующие аксессуары: батарея типа AA, два гребня для бровей, насадка-триммер для контура, 1 гребень для бороды и щеточка для очистки лезвий.

      Три гребня для идеального подравнивания бровей и волосков на лице

      Три гребня для идеального подравнивания бровей и волосков на лице

      Используйте гребень для бровей 3 или 5 мм или гребень для бороды 3 мм, чтобы подровнять волоски до нужной длины

      Удобно пользоваться даже в условиях повышенной влажности

      Удобно пользоваться даже в условиях повышенной влажности

      Мягкое прорезиненное покрытие позволяет крепко держать триммер, даже если он мокрый, что обеспечивает более удобное использование и точность движений.

      Лезвия не требуют смазки

      Лезвия не требуют смазки

      Смазка не требуется, что упрощает обслуживание прибора.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы по уходу за собой для мужчин отличаются надежной конструкцией. На триммер распространяется 2-летняя гарантия.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина режущего элемента триммера для носа
        21 мм (13/16")
        Ширина режущего элемента триммера для контура
        21 мм (13/16")
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Количество установок длины
        4
        2 гребня для стрижки бровей
        3 и 5 мм (1/8" и 3/16")
        1 гребень для бороды
        3 мм (1/8")

      • Аксессуары

        Чехол
        Да
        Обслуживание
        Щеточка для чистки

      • Удобство использования

        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется
        Очистка
        Можно промывать под водой

      • Дизайн

        цвет
        Черный и синий
        Отделка
        Серебристые лакированные элементы, резина
        Ручка
        Мягкое прорезиненное покрытие

      • Питание

        Источник питания
        Батарея AA

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться