Підстригання та надання форми для ідеальних косметичних деталей
Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 5000 лагідно видаляє волосся у носі, вухах та на бровах за допомогою вдосконаленої технології ProtecTube. Міні-тример для точного контуру DualCut забезпечує чітке й ефективне підстригання волосся на шиї, бакенбардів та щетини. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підстригання та надання форми для ідеальних косметичних деталей
Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 5000 лагідно видаляє волосся у носі, вухах та на бровах за допомогою вдосконаленої технології ProtecTube. Міні-тример для точного контуру DualCut забезпечує чітке й ефективне підстригання волосся на шиї, бакенбардів та щетини. Переглянути усі переваги
Підстригання та надання форми для ідеальних косметичних деталей
Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 5000 лагідно видаляє волосся у носі, вухах та на бровах за допомогою вдосконаленої технології ProtecTube. Міні-тример для точного контуру DualCut забезпечує чітке й ефективне підстригання волосся на шиї, бакенбардів та щетини. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підстригання та надання форми для ідеальних косметичних деталей
Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 5000 лагідно видаляє волосся у носі, вухах та на бровах за допомогою вдосконаленої технології ProtecTube. Міні-тример для точного контуру DualCut забезпечує чітке й ефективне підстригання волосся на шиї, бакенбардів та щетини. Переглянути усі переваги
Ріжучий блок із революційною технологією ProtecTube захищено надтонкою сіткою із заокругленими краями для запобігання подразненню шкіри. Крім того, ріжучий блок створено для запобігання потраплянню волосків між двох лез, що рухаються незалежно одне від одного, для уникнення пощипування.
Тример для носа Philips створено так, щоб він утворював ідеальний кут для легкого доступу до волосся у вусі, носі, а також для використання на бровах. За допомогою тримера для носа Philips можна ефективно видалити все небажане волосся.
Ріжучий блок та сітка мають надзвичайно точні та гострі мікропрорізи для швидкого й ефективного зрізання усього волосся.
Міні-тример для точного контуру DualCut допомагає рівномірно підстригати волосся та створювати стиль на обличчі (щетина, еспаньйолка, бакенбарди, лінія шиї та вуса) з високим рівнем контролю і видимості.
Вдосконалена технологія DualCut поєднує у собі вдвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям.
Тример і гребінці легко мити під проточною водою.
М’який футляр включає: батарею AA, 2 гребінці для брів, міні-тример для точного контуру, 1 гребінець для бороди та щітку для зберігання лез чистими.
Використовуйте 3- або 5-мм гребінці для брів та 3-мм гребінець для бороди для підстригання або моделювання волосся до однакової довжини
М’яка гумова ручка забезпечує оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання тримера.
Взагалі не потребує змащування для легкого догляду.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Тример має 2-річну гарантію.
Система зрізання
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування