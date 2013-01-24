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Nose trimmer series 5000

Лагідний тример для носа, шиї, бакенбардів

NT5175/16
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Підстригання та надання форми для ідеальних косметичних деталей Підстригання та надання форми для ідеальних косметичних деталей Підстригання та надання форми для ідеальних косметичних деталей
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    Nose trimmer series 5000 Лагідний тример для носа, шиї, бакенбардів

    NT5175/16
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Підстригання та надання форми для ідеальних косметичних деталей

    Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 5000 лагідно видаляє волосся у носі, вухах та на бровах за допомогою вдосконаленої технології ProtecTube. Міні-тример для точного контуру DualCut забезпечує чітке й ефективне підстригання волосся на шиї, бакенбардів та щетини. Переглянути усі переваги

    Nose trimmer series 5000 Лагідний тример для носа, шиї, бакенбардів

    Підстригання та надання форми для ідеальних косметичних деталей

    Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 5000 лагідно видаляє волосся у носі, вухах та на бровах за допомогою вдосконаленої технології ProtecTube. Міні-тример для точного контуру DualCut забезпечує чітке й ефективне підстригання волосся на шиї, бакенбардів та щетини. Переглянути усі переваги

    Підстригання та надання форми для ідеальних косметичних деталей

    Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 5000 лагідно видаляє волосся у носі, вухах та на бровах за допомогою вдосконаленої технології ProtecTube. Міні-тример для точного контуру DualCut забезпечує чітке й ефективне підстригання волосся на шиї, бакенбардів та щетини. Переглянути усі переваги

    Nose trimmer series 5000 Лагідний тример для носа, шиї, бакенбардів

    Підстригання та надання форми для ідеальних косметичних деталей

    Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 5000 лагідно видаляє волосся у носі, вухах та на бровах за допомогою вдосконаленої технології ProtecTube. Міні-тример для точного контуру DualCut забезпечує чітке й ефективне підстригання волосся на шиї, бакенбардів та щетини. Переглянути усі переваги

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      Підстригання та надання форми для ідеальних косметичних деталей

      Точне й безпечне підстригання волосся на обличчі

      • Жодного пощипування
      • Система захисту, ідеальний кут
      • Можна мити повністю, батарея AA
      • Міні-тример, 3 гребінці, футляр
      Вдосконалена система захисту захищає від пощипування і порізів

      Вдосконалена система захисту захищає від пощипування і порізів

      Ріжучий блок із революційною технологією ProtecTube захищено надтонкою сіткою із заокругленими краями для запобігання подразненню шкіри. Крім того, ріжучий блок створено для запобігання потраплянню волосків між двох лез, що рухаються незалежно одне від одного, для уникнення пощипування.

      Легкий доступ до волосся у вухах або носі

      Легкий доступ до волосся у вухах або носі

      Тример для носа Philips створено так, щоб він утворював ідеальний кут для легкого доступу до волосся у вусі, носі, а також для використання на бровах. За допомогою тримера для носа Philips можна ефективно видалити все небажане волосся.

      Надзвичайно точні та гострі мікропрорізи

      Надзвичайно точні та гострі мікропрорізи

      Ріжучий блок та сітка мають надзвичайно точні та гострі мікропрорізи для швидкого й ефективного зрізання усього волосся.

      Точне підстригання волосся на обличчі та надання йому форми

      Точне підстригання волосся на обличчі та надання йому форми

      Міні-тример для точного контуру DualCut допомагає рівномірно підстригати волосся та створювати стиль на обличчі (щетина, еспаньйолка, бакенбарди, лінія шиї та вуса) з високим рівнем контролю і видимості.

      Гостріші леза* для ідеального підрівнювання контурів завдяки технології DualCut

      Гостріші леза* для ідеального підрівнювання контурів завдяки технології DualCut

      Вдосконалена технологія DualCut поєднує у собі вдвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям.

      Можна мити повністю

      Можна мити повністю

      Тример і гребінці легко мити під проточною водою.

      Легке зберігання усіх аксесуарів

      Легке зберігання усіх аксесуарів

      М’який футляр включає: батарею AA, 2 гребінці для брів, міні-тример для точного контуру, 1 гребінець для бороди та щітку для зберігання лез чистими.

      3 гребінці для рівномірного підстригання брів та волосся на обличчі

      3 гребінці для рівномірного підстригання брів та волосся на обличчі

      Використовуйте 3- або 5-мм гребінці для брів та 3-мм гребінець для бороди для підстригання або моделювання волосся до однакової довжини

      Легко тримати та контролювати, навіть за вологого використання

      Легко тримати та контролювати, навіть за вологого використання

      М’яка гумова ручка забезпечує оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання тримера.

      Леза не потребують змащування

      Леза не потребують змащування

      Взагалі не потребує змащування для легкого догляду.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Тример має 2-річну гарантію.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока тримера для носа
        21 мм
        Ширина ріжучого блока міні-тримера для точного контуру
        21 мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Кількість налаштувань довжини
        4
        2 гребінці для брів
        3 та 5 мм
        1 гребінець для бороди
        3 мм

      • Аксесуари

        Футляр
        Так
        Догляд
        Щітка для очищення

      • Простота у користуванні

        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування
        Чищення
        Можна мити повністю

      • Конструкція

        Колір
        Чорний та синій
        Покриття корпусу
        Сріблястий лакований та гума
        Ручка
        М’яка гумова ручка

      • Потужність

        Живлення
        Батарея AA

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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