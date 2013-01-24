Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Nosetrimmer series 3000

водонепроницаемый триммер для носа

NT9110/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Безопасно, быстро, просто Безопасно, быстро, просто Безопасно, быстро, просто
    -{discount-value}

    Nosetrimmer series 3000 водонепроницаемый триммер для носа

    NT9110/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Безопасно, быстро, просто

    Триммер Philips для подравнивания волос в носу и ушах — это мощный узкий микротриммер для безопасной, быстрой и простой стрижки Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Nosetrimmer series 3000 водонепроницаемый триммер для носа

    Безопасно, быстро, просто

    Триммер Philips для подравнивания волос в носу и ушах — это мощный узкий микротриммер для безопасной, быстрой и простой стрижки Узнать обо всех преимуществах

    Безопасно, быстро, просто

    Триммер Philips для подравнивания волос в носу и ушах — это мощный узкий микротриммер для безопасной, быстрой и простой стрижки Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Nosetrimmer series 3000 водонепроницаемый триммер для носа

    Безопасно, быстро, просто

    Триммер Philips для подравнивания волос в носу и ушах — это мощный узкий микротриммер для безопасной, быстрой и простой стрижки Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все detail-and-nose-trimmers

      Безопасно, быстро, просто

      для носа, ушей и бровей

      • Нос, уши, брови
      • Трубчатый триммер с системой защиты
      • 2 гребня для стрижки бровей
      Триммер с системой защиты для предотвращения рывков и порезов

      Триммер с системой защиты для предотвращения рывков и порезов

      Революционный триммер Philips с системой защиты оснащен специальной ультратонкой сеткой, благодаря чему триммер захватывает только волоски, а не вашу кожу. Более того, он не выдергивает волоски, так как два лезвия движутся независимо друг от друга.

      Мягкое покрытие ручки гарантирует максимальный контроль

      Мягкое покрытие ручки гарантирует максимальный контроль

      Мягкие полоски по бокам позволяют крепко держать ручку, даже если она мокрая, что гарантирует точность движений.

      Идеальный угол наклона для труднодоступных мест

      Идеальный угол наклона для труднодоступных мест

      Технические характеристики

      • Создайте свой стиль

        Принадлежности
        2 гребня для стрижки бровей

      • Комфорт

        Удобство в обращении
        • Идеальный угол наклона для удобства
        • Мягкое покрытие ручки гарантирует легкое управление

      • Система питания

        Источник питания
        батарея типа AA

      • Обслуживание

        срок службы
        Защитная крышка
        Гарантия
        Гарантия 2 года

      • Удобство использования

        Сухой и влажный уход
        100%-ая водонепроницаемость — простота использования и очистки

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться