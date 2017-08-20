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Больше не доступен
Нос, уши, брови
Трубчатый триммер с системой защиты
2 гребня для стрижки бровей
Революционный триммер Philips с системой защиты оснащен специальной ультратонкой сеткой, благодаря чему триммер захватывает только волоски, а не вашу кожу. Более того, он не выдергивает волоски, так как два лезвия движутся независимо друг от друга.
Мягкие полоски по бокам позволяют крепко держать ручку, даже если она мокрая, что гарантирует точность движений.
5.0
из 5
6
Отзывы
80%
рекомендуют этот продукт
Михаил
20/08/2017
Україна
Отличный продукт
Хороший триммер,работает не первый год уже,прекрасно справляется со своими обязанностями !
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 водонепроницаемый триммер для носа
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 водонепроницаемый триммер для носа
OFFsky
04/06/2025
Україна
Кращий виріб Philips всіх часів
В експлуатації з 2013 року/ Працює на "відмінно"! Чому зараз такі на виробляють?
Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer
Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer
fox063
31/10/2019
Україна
Чоловім без нього ніяк !
Отримав як подарунок до пилосасу, працюе більше 10 років, один раз змінив батарейку. Вуха/ніс - саме то !
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух