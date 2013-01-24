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Тример для видалення волосся з носа/вух

NT9110
Загальна оцінка / 5
  • Безпечно, швидко та легко Безпечно, швидко та легко Безпечно, швидко та легко
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    Тример для видалення волосся з носа/вух

    NT9110
    Загальна оцінка / 5

    Безпечно, швидко та легко

    Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Тример для видалення волосся з носа/вух

    Безпечно, швидко та легко

    Переглянути усі переваги

    Безпечно, швидко та легко

    Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Тример для видалення волосся з носа/вух

    Безпечно, швидко та легко

    Переглянути усі переваги

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      Безпечно, швидко та легко

      Тример для видалення волосся з носа/вух

      • Блістер-упаковка

      Технічні характеристики

      • Додаткові функції

        100 % водонепроникність для легкого використання та чищення

      • Система зрізання

        Нова технологія зрізання для швидкого та надзвичайно гострого підстригання
        Захисна система захищає від порізів

      • Аксесуари

        Батарея AA
        У комплекті високоякісна батарея AA
        Захисний ковпачок
        2 гребінці для підстригання
        2 гребінці для брів, довгий і короткий

      • Гарантія

        2 роки гарантії

      • Дизайн та покриття

        Ручка з м'яким покриттям для максимального контролю
        Ідеальний кут для легкого доступу

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