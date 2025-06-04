КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко
  • Безпечно, швидко та легко

Більше не доступний

Тример для видалення волосся з носа/вух

NT9110/10

4.4
| (30) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб
Безпечно, швидко та легко
Переглянути всі переваги

Тример для видалення волосся з носа/вух

Безпечно, швидко та легко

  • Блістер-упаковка

Ідеальний кут для легкого доступу та максимальної зручності

Ідеальний кут для легкого доступу та максимальної зручності

М’яка ручка для максимального контролю

М’яка ручка для максимального контролю

М’які гумові елементи покриття забезпечують оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання пристрою.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.4

з 5

30

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

3
2

04/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб Philips всіх часів

В експлуатації з 2013 року/ Працює на "відмінно"! Чому зараз такі на виробляють?

Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

31/10/2019

Україна

Україна

Чоловім без нього ніяк !

Отримав як подарунок до пилосасу, працюе більше 10 років, один раз змінив батарейку. Вуха/ніс - саме то !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

10/04/2019

Україна

Україна

Работает лет 10 и в отличном состоянии

Работает лет 10, ножи также острожные, можно брить и волосы на теле. Легкий и компактный.

Цей відгук про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

Цей відгук про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.