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Більше не доступний
Блістер-упаковка
М’які гумові елементи покриття забезпечують оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання пристрою.
4.4
з 5
30
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
OFFsky
04/06/2025
Україна
Кращий виріб Philips всіх часів
В експлуатації з 2013 року/ Працює на "відмінно"! Чому зараз такі на виробляють?
Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer
Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer
fox063
31/10/2019
Україна
Чоловім без нього ніяк !
Отримав як подарунок до пилосасу, працюе більше 10 років, один раз змінив батарейку. Вуха/ніс - саме то !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух
Vadukr
10/04/2019
Україна
Работает лет 10 и в отличном состоянии
Работает лет 10, ножи также острожные, можно брить и волосы на теле. Легкий и компактный.
Цей відгук про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух
Цей відгук про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух