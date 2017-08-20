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Больше не доступен

Nose trimmer series 3000водонепроницаемый триммер для носа

NT9110/30

5
| (6) Отзывы | 80% рекомендуют этот продукт
Безопасно, быстро, просто
Триммер Philips для подравнивания волос в носу и ушах — это мощный узкий микротриммер для безопасной, быстрой и простой стрижки
Посмотреть все преимущества

для носа, ушей и бровей

Безопасно, быстро, просто

  • Plus

Идеальный угол наклона для труднодоступных мест

Идеальный угол наклона для труднодоступных мест

Триммер с системой защиты для предотвращения рывков и порезов

Триммер с системой защиты для предотвращения рывков и порезов

Революционный триммер Philips с системой защиты оснащен специальной ультратонкой сеткой, благодаря чему триммер захватывает только волоски, а не вашу кожу. Более того, он не выдергивает волоски, так как два лезвия движутся независимо друг от друга.

Мягкое покрытие ручки гарантирует максимальный контроль

Мягкое покрытие ручки гарантирует максимальный контроль

Мягкие полоски по бокам позволяют крепко держать ручку, даже если она мокрая, что гарантирует точность движений.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

80%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/08/2017

Україна

Україна

Отличный продукт

Хороший триммер,работает не первый год уже,прекрасно справляется со своими обязанностями !

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 водонепроницаемый триммер для носа

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 водонепроницаемый триммер для носа

04/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб Philips всіх часів

В експлуатації з 2013 року/ Працює на "відмінно"! Чому зараз такі на виробляють?

Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

31/10/2019

Україна

Україна

Чоловім без нього ніяк !

Отримав як подарунок до пилосасу, працюе більше 10 років, один раз змінив батарейку. Вуха/ніс - саме то !

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

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