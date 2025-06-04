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Більше не доступний

Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

NT9110/30

4.4
| (30) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб
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Відгуки

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4.4

з 5

30

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

3
2

04/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб Philips всіх часів

В експлуатації з 2013 року/ Працює на "відмінно"! Чому зараз такі на виробляють?

Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

Цей відгук про Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

31/10/2019

Україна

Україна

Чоловім без нього ніяк !

Отримав як подарунок до пилосасу, працюе більше 10 років, один раз змінив батарейку. Вуха/ніс - саме то !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

10/04/2019

Україна

Україна

Работает лет 10 и в отличном состоянии

Работает лет 10, ножи также острожные, можно брить и волосы на теле. Легкий и компактный.

Цей відгук про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

Цей відгук про NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

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