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Perfect Care серии 7000 Утюг с парогенератором

Больше не доступен

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Perfect Care серии 7000Утюг с парогенератором

PSG7028/30

Perfect Care серии 7000 Утюг с парогенератором

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EDC UKCA - English (US)

  • PDF файл, 470.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare 7000 Series Steam generator iron

  • PDF файл, 424.6 kB
  • 13 March 2026

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