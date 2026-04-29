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Perfect Care серии 7000 Утюг с парогенератором
Больше не доступен
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EDC UKCA - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare 7000 Series Steam generator iron
Все (4)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать парогенератор Philips от накипи?
Как очищать подошву утюга с парогенератором Philips
Как очищать резервуар для воды утюга с парогенератором Philips?
Парогенератор Philips не вырабатывает пар
Гладильная доска намокает, а на полу скапливается вода
На парогенераторе Philips мигает синий индикатор
Утюг с парогенератором Philips перестал нагреваться
Вода/пар вытекает из клапана очистки от накипи и под основанием утюга с парогенератором Philips
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