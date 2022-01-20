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  • Швидка і потужна
  • Швидка і потужна
  • Швидка і потужна
  • Швидка і потужна
  • Швидка і потужна
  • Швидка і потужна
  • Швидка і потужна
  • Швидка і потужна
  • Швидка і потужна
  • Швидка і потужна
  • Швидка і потужна

Більше не доступний

PerfectCare серії 7000Парогенератор

PSG7028/30

5
| (43) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидка і потужна
PerfectCare серії 7000 створено для Вашого комфорту та зручності. Легко користуватися завдяки знімному резервуару для води та потужній парі для швидшого досягнення чудових результатів. Не пропалить жодної речі, яку можна прасувати, завдяки технології OptimalTEMP.
Переглянути всі переваги

із великим знімним резервуаром для води

Швидка і потужна

  • Тиск 7,5 бар

  • Постійна подача пари 120 г/хв

  • Технологія OptimalTEMP

  • Підошва SteamGlide Advanced

Не пропалить ваші речі

Не пропалить ваші речі

Ви ніколи не спалите свій одяг, навіть якщо виконуєте кілька завдань чи відволікаєтесь. Завдяки нашій технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що цей парогенератор не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Його навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

Не потрібно змінювати налаштування

Не потрібно змінювати налаштування

Не робіть зайвого під час щотижневого прасування. Більше не потрібно сортувати тканину чи змінювати налаштування й чекати на зміну температури. Завдяки технології OptimalTEMP можна прасувати все – від джинсів до делікатного шовку, не налаштовуючи температури. Усе це виконується автоматично й миттєво.

Потужна пара для максимального усунення складок

Для легкого усунення важких складок покладіться на постійну подачу пари. Усувайте ці складки за допомогою парового удару. Можна також чудово відпарювати вертикальні занавіски чи освіжувати підвішений одяг.

Технічні характеристики

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Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

43

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

20/01/2022

Україна

Україна

найкращий парогенератор це Philips

до цьго в мене був Perfect Care Aqwa 14 року дуже задоволеній роботою. В новому цьому утюг легенький пари більше шланг гарячіший в роботі. Працює трохи тихіше. Краще филипса немає. Ідеальний в роботі і перфекто прасування

Плюси

бездоганний в роботі

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

08/11/2021

Україна

Україна

Гладить удобно

В целом парогенератор очень хорошо справляется со своими функциями, из плюсов это ,что не надо выставлять температуру, из минусов если не пользовался дня два (стоит без воды) то первый пар идёт с ржавчиной

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

02/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Бързо, лесно и удобно.

Отговаря на всички параметри за бързо и качествено гладене.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор

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      Примітки

      1. До 30% економії енергії згідно з IEC 603311 порівняно з FastCare Compact за максимальної температури