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PerfectCare 7000 Series
Парогенератор
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Усього:
Швидка і потужна
із великим знімним резервуаром для води
Тиск 7,5 бар
Паровий удар до 500 г
Постійна подача пари 120 г/хв
Технологія OptimalTEMP
Підошва SteamGlide Advanced
Не пропалить ваші речі
Ви ніколи не спалите свій одяг, навіть якщо виконуєте кілька завдань чи відволікаєтесь. Завдяки нашій технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що цей парогенератор не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Його навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.
Не потрібно змінювати налаштування
Не робіть зайвого під час щотижневого прасування. Більше не потрібно сортувати тканину чи змінювати налаштування й чекати на зміну температури. Завдяки технології OptimalTEMP можна прасувати все – від джинсів до делікатного шовку, не налаштовуючи температури. Усе це виконується автоматично й миттєво.
Потужна пара для максимального усунення складок
Для легкого усунення важких складок покладіться на постійну подачу пари. Усувайте ці складки за допомогою парового удару. Можна також чудово відпарювати вертикальні занавіски чи освіжувати підвішений одяг.
Підошва SteamGlide Advanced, відмінне ковзання та надійність
Наша чудова підошва SteamGlide Advanced забезпечує гладке ковзання по будь-якій тканині. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.
Легка та зручна в користуванні праска
Праска вражаюче легка і зручна в користуванні, легко ковзає і не створює відчуття втоми в зап’ястку. Крім того, її мінімальна вага робить вертикальне відпарювання занавісок та підвішеного одягу легким та ефективним.
Великий знімний резервуар на 1,8 л для легкого наповнення водою
Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує 2 години безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великі дверцята для наповнення.
Проста й ефективна система видалення накипу для тривалого терміну служби
Регулярне видалення накипу захищає праску, подовжує її термін експлуатації і забезпечує найкращу ефективність відпарювання. Наша ексклюзивна система легкого видалення накипу постійно збирає накип, а індикатор повідомляє про необхідність спорожнення. Просто вийміть штекер і дайте воді та часткам накипу витекти.
Фіксатор для безпечного та легкого транспортування
Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.
Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування
Функція автоматичного вимкнення автоматично вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.