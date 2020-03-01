Не пропалить ваші речі

Ви ніколи не спалите свій одяг, навіть якщо виконуєте кілька завдань чи відволікаєтесь. Завдяки нашій технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що цей парогенератор не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Його навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.