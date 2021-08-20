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    PerfectCare 8000 Series

    Парогенератор

    PSG8040/60
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Утюг с функцией автоматического отпаривания Утюг с функцией автоматического отпаривания Утюг с функцией автоматического отпаривания
      -{discount-value}

      PerfectCare 8000 Series Парогенератор

      PSG8040/60
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Утюг с функцией автоматического отпаривания

      PerfectCare серии 8000 предлагает простое глажение благодаря новой технологии датчика движения. Он обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение, а также автоматическую подачу пара. Узнать обо всех преимуществах

      PerfectCare 8000 Series Парогенератор

      Утюг с функцией автоматического отпаривания

      PerfectCare серии 8000 предлагает простое глажение благодаря новой технологии датчика движения. Он обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение, а также автоматическую подачу пара. Узнать обо всех преимуществах

      Утюг с функцией автоматического отпаривания

      PerfectCare серии 8000 предлагает простое глажение благодаря новой технологии датчика движения. Он обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение, а также автоматическую подачу пара. Узнать обо всех преимуществах

      PerfectCare 8000 Series Парогенератор

      Утюг с функцией автоматического отпаривания

      PerfectCare серии 8000 предлагает простое глажение благодаря новой технологии датчика движения. Он обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение, а также автоматическую подачу пара. Узнать обо всех преимуществах

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        PerfectCare 8000 Series

        PerfectCare 8000 Series

        Парогенератор

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        Утюг с функцией автоматического отпаривания

        Глажение без усилий. Быстрый результат.

        • Давление 8 бар
        • Паровой удар 600 г
        • Постоянная подача пара 170 г/мин
        • Интеллектуальная автоматическая подача пара
        • Технология OptimalTemp
        Глаженье без лишних усилий благодаря автоматической подаче пара

        Глаженье без лишних усилий благодаря автоматической подаче пара

        Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар

        Мощная подача пара для разглаживания складок

        Мощная подача пара для разглаживания складок

        Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.

        Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

        Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

        SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

        Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

        Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

        Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

        Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

        Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

        Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.

        Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

        Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

        Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

        Технология OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*

        С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

        Сверхлегкий утюг для простого вертикального отпаривания

        Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.

        Easy De-Calc Plus продлит срок службы утюга

        Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо очистить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

        Отпарьте и освежите одежду благодаря вертикальному автоматическому отпариванию

        Наш современный датчик способен распознавать движение в любом направлении, что позволяет отпаривать платья, куртки и занавески в вертикальном режиме.

        • Общие характеристики

          Длина шланга
          1,8 м
          Хранение шланга
          Отсек
          Длина шнура питания
          1,8 м
          Хранение сетевого шнура
          В отсеке
          Гарантия
          Международная гарантия 2 года
          Энергосбережение
          22%

        • Удобство использования

          Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
          Да
          Время нагрева
          2  minute(s)
          Съемный резервуар для воды
          Да
          Оповещение о низком уровне воды
          Да
          Долив воды в любой момент использования
          Да
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Подошва
          SteamGlide Elite
          Емкость резервуара для воды
          1800 мл

        • Технология

          Технология OptimalTEMP
          Да
          Бесшумная подача пара
          Нет
          Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара
          2-е поколение

        • Быстрое разглаживание складок

          Давление
          Максимум 8,0 бар
          Мощность
          Макс. 2700  W
          Паровой удар
          До 600  g
          Постоянная подача пара
          До 170  g/min
          Напряжение
          220–240  V

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Easy De-calc Plus
          Напоминание о необходимости очистки от накипи
          Индикатор и звуковой сигнал

        • Размер и вес

          Вес утюга
          0,85  kg
          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          56,7 x 35 x 32,7  cm
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          47,5 x 28,8 x 22,9  cm
          Вес (с упаковкой)
          7,4  kg
          Вес утюга + подставки
          4,9  kg

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            • Для всех тканей, допускающих глажение
            © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

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