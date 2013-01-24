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Hairclipper series 1000

Машинка для стрижки волос

QC5055/00
Общая оценка / 5
  • 100% мощность 100% мощность 100% мощность
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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    QC5055/00
    Общая оценка / 5

    100% мощность

    Профессиональная машинка для стрижки от Philips подходит для всех типов волос.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    100% мощность

    Профессиональная машинка для стрижки от Philips подходит для всех типов волос.

    100% мощность

    Профессиональная машинка для стрижки от Philips подходит для всех типов волос.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    100% мощность

    Профессиональная машинка для стрижки от Philips подходит для всех типов волос.

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      100% мощность

      Для всех типов волос

      Можно промывать под струей воды

      Можно промывать под струей воды

      Быстрое и простое использование благодаря уникальному соединению корпуса и стригущего блока.

      14 установок длины до 41 мм

      14 установок длины до 41 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Дополнительная мощность аккумулятора позволяет легко срезать волоски любого типа

      Дополнительная мощность аккумулятора позволяет легко срезать волоски любого типа

      Дополнительная мощность аккумулятора обеспечивает превосходное качество работы и срезание даже самых жестких волос

      Идеальный баланс для максимального контроля и удобства использования

      Идеальный баланс для максимального контроля и удобства использования

      Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

      Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.

      Гребень для короткой стрижки позволяет укорачивать волосы до 1,6 мм

      Специальный гребень для создания ультракоротких стрижек.

      Технические характеристики

      • Performance

        Размер триммера
        41 мм

      • Система питания

        Использование
        Проводной/беспроводной
        Время зарядки
        10 часов
        Время работы
        35 минут

      • Обслуживание

        Смазка
        Лезвия не требуют смазки
        Очистка
        Щеточка для чистки
        Гарантия
        Гарантия 2 года

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • зарядное устройство
      • Щеточка для чистки

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