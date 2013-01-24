Другие продукты в комплекте
- зарядное устройство
- Щеточка для чистки
100% мощность
Профессиональная машинка для стрижки от Philips подходит для всех типов волос.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
100% мощность
Профессиональная машинка для стрижки от Philips подходит для всех типов волос.
100% мощность
Профессиональная машинка для стрижки от Philips подходит для всех типов волос.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
100% мощность
Профессиональная машинка для стрижки от Philips подходит для всех типов волос.
Быстрое и простое использование благодаря уникальному соединению корпуса и стригущего блока.
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Дополнительная мощность аккумулятора обеспечивает превосходное качество работы и срезание даже самых жестких волос
Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.
Специальный гребень для создания ультракоротких стрижек.
Performance
Система питания
Обслуживание