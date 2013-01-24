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Стричься стало проще
С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и смазки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стричься стало проще
С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и смазки. Узнать обо всех преимуществах
Стричься стало проще
С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и смазки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стричься стало проще
С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и смазки. Узнать обо всех преимуществах
машинка для стрижки волос
Цена магазина Philips
Итого:
Машинка для стрижки волос Philips имеет встроенный гребень, регулируемый простым нажатием. 10 настроек длины волос позволяют регулировать длину до 21 мм.
Интервал настроек длины составляет 2 мм для точного подравнивания.
Компактный и легкий дизайн
Машинка для стрижки волос с питанием только от электросети/с помощью подключения к розетке электросети. Питание от аккумуляторов недоступно.
Лезвия остаются острыми и не требуют смазки, благодаря чему устройство всегда готово к использованию.
Закругленные лезвия и гребни предотвращают возникновение порезов во время использования.
Система питания
Обслуживание
Аксессуары
Бреющая система