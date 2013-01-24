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    Hairclipper series 3000

    машинка для стрижки волос

    QC5120
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Стричься стало проще Стричься стало проще Стричься стало проще
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      Hairclipper series 3000 машинка для стрижки волос

      QC5120
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Стричься стало проще

      С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и смазки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Hairclipper series 3000 машинка для стрижки волос

      Стричься стало проще

      С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и смазки. Узнать обо всех преимуществах

      Стричься стало проще

      С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и смазки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Hairclipper series 3000 машинка для стрижки волос

      Стричься стало проще

      С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и смазки. Узнать обо всех преимуществах

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        Hairclipper series 3000

        Hairclipper series 3000

        машинка для стрижки волос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Стричься стало проще

        благодаря регулируемому гребню

        • Питание только от электросети
        Гребень с различными настройками длины

        Гребень с различными настройками длины

        Машинка для стрижки волос Philips имеет встроенный гребень, регулируемый простым нажатием. 10 настроек длины волос позволяют регулировать длину до 21 мм.

        Точная настройка длины (шаг 2 мм)

        Точная настройка длины (шаг 2 мм)

        Интервал настроек длины составляет 2 мм для точного подравнивания.

        Компактный и легкий дизайн

        Компактный и легкий дизайн

        Компактный и легкий дизайн

        Питание только от сети

        Питание только от сети

        Машинка для стрижки волос с питанием только от электросети/с помощью подключения к розетке электросети. Питание от аккумуляторов недоступно.

        Ножи, не требующие обслуживания

        Ножи, не требующие обслуживания

        Лезвия остаются острыми и не требуют смазки, благодаря чему устройство всегда готово к использованию.

        Закругленные лезвия и гребни предотвращают возникновение порезов

        Закругленные лезвия и гребни предотвращают возникновение порезов

        Закругленные лезвия и гребни предотвращают возникновение порезов во время использования.

        Технические характеристики

        • Система питания

          Использование
          Питание только от сети

        • Обслуживание

          Смазка
          Лезвия не требуют смазки
          Гарантия
          Гарантия 2 года

        • Аксессуары

          Щеточка для чистки
          Да

        • Бреющая система

          Ширина ножа
          40 мм  миллиметра

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