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    Hairclipper series 5000

    Проф. машинка для стрижки волос

    QC5339
    Общая оценка / 5
    • Максимальная точность, минимум усилий Максимальная точность, минимум усилий Максимальная точность, минимум усилий
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      Hairclipper series 5000 Проф. машинка для стрижки волос

      QC5339
      Общая оценка / 5

      Максимальная точность, минимум усилий

      Эта машинка для стрижки волос Philips работает от аккумулятора и оснащена патентованным регулировочным колесиком, которое упрощает установку длины. Усовершенствованный гребень точно повторяет контуры и обеспечивает более быструю и комфортную стрижку волос. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Hairclipper series 5000 Проф. машинка для стрижки волос

      Максимальная точность, минимум усилий

      Эта машинка для стрижки волос Philips работает от аккумулятора и оснащена патентованным регулировочным колесиком, которое упрощает установку длины. Усовершенствованный гребень точно повторяет контуры и обеспечивает более быструю и комфортную стрижку волос. Узнать обо всех преимуществах

      Максимальная точность, минимум усилий

      Эта машинка для стрижки волос Philips работает от аккумулятора и оснащена патентованным регулировочным колесиком, которое упрощает установку длины. Усовершенствованный гребень точно повторяет контуры и обеспечивает более быструю и комфортную стрижку волос. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Hairclipper series 5000 Проф. машинка для стрижки волос

      Максимальная точность, минимум усилий

      Эта машинка для стрижки волос Philips работает от аккумулятора и оснащена патентованным регулировочным колесиком, которое упрощает установку длины. Усовершенствованный гребень точно повторяет контуры и обеспечивает более быструю и комфортную стрижку волос. Узнать обо всех преимуществах

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        Hairclipper series 5000

        Hairclipper series 5000

        Проф. машинка для стрижки волос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Максимальная точность, минимум усилий

        Улучшенная система повторения контуров

        • С повторяющим контуры лица гребнем
        Улучшенная повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

        Улучшенная повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

        Гребни 2D аккуратно повторяют контуры головы для обеспечения плавной, ровной и удобной стрижки.

        Безопасные для кожи лезвия и гребни исключают порезы

        Безопасные для кожи лезвия и гребни исключают порезы

        Для дополнительного удобства дизайн закругленных краев лезвий и гребней на машинке Philips препятствует возникновению порезов.

        Настраиваемые направляющие гребни для дополнительного удобства

        Настраиваемые направляющие гребни для дополнительного удобства

        Простой выбор и установка необходимой длины волос без необходимости смены насадок.

        100%-но моющийся прибор для простоты очистки

        100%-но моющийся прибор для простоты очистки

        Машинку для стрижки волос Philips для тщательной очистки можно промывать под струей воды.

        Эффективная система питания: 8 ч/60 минут

        Эффективная система питания: 8 ч/60 минут

        Аккумулятор полностью заряжается за 8 часов и обеспечивает до 60 минут автономной работы.

        Питание от сети и от аккумулятора

        Питание от сети и от аккумулятора

        Для дополнительной свободы и удобства система Headgroom работает как от сети, так и от аккумулятора.

        Индикатор состояния аккумулятора, заряда и разрядки

        Индикатор состояния аккумулятора, заряда и разрядки

        Индикатор мигает белым светом, указывая на выполнение зарядки аккумулятора, и непрерывно светится, когда аккумулятор полностью заряжен.

        Самозатачивающиеся лезвия

        Самозатачивающиеся лезвия

        Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми и обеспечивают великолепные результаты стрижки.

        Смазка для долгого срока службы

        Смазка для долгого срока службы

        Смазка не требуется.

        Профессиональная точность: 40 фиксирующихся установок длины

        2 гребня обеспечивают 40 установок длины в диапазоне от 3 до 40 с интервалом в 1 мм.

        Технические характеристики

        • Бреющая система

          Ширина ножа
          41  мм
          Количество настроек длины
          40
          Диапазон настроек длины
          3—42  мм
          Регулировка (шаг изменения длины)
          по 1  мм
          Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
          Да
          Не нуждается в обслуживании — Смазка не нужна
          Да

        • Удобство использования

          Кольцо регулировки
          Удобная настройка длины
          Экран
          Индикатор зарядки

        • Система питания

          Тип элемента питания
          Никель-металл-гидридный
          Время зарядки
          8 часов
          Время работы
          60 минут

        • Дизайн

          Удобный захват
          Боковые панели
          форма
          Эргономичная

        • Аксессуары

          Щеточка для чистки
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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