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  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

Hairclipper series 7000машинка для стрижки волос

QC5390/15

4.9

| (196) Отзывы | 99% рекомендуют этот продукт

Профессиональная точность

Машинка для стрижки волос Philips оснащена цифровым дисплеем и позволяет выбрать больше установок длины, чем другие представленные на рынке модели, поэтому стрижка всегда будет максимально точной. Быстрая зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы. Всегда превосходный результат!

Посмотреть все преимущества

The world's #1 electric grooming brand1

Профессиональная точность

  • Титановые лезвия

  • 41 установка длины

  • 1 ч зарядки — 60 мин автономной работы

Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми

Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

Откидная головка для простой очистки под струей воды

Откидная головка для простой очистки под струей воды

Просто откройте головку и промойте под струей воды.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

196

Отзывы

99%

рекомендуют этот продукт

21/03/2025

Україна

Україна

Філіпс

Вже замовляю як для себе так і на подарунок,третю машинку Філіпс саме цієї моделі. Зарекомендувала себе за роки , ідеально для побутового використання. Рекомендую 101%

Плюсы

Тихий звук.Надійна.Легка.

Минусы

Не має

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Дата пользования 2023-03-21

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Дата пользования 2023-03-21

26/10/2021

Україна

Україна

Машинка на все случаи жизни

Машинка очень классная, стрижет очень хорошо, лёгкая в использовании, можно выбирать насадки под любую стрижку. Также подойдёт для моделирования бороды и усов. В общем рекомендую на 100%

Плюсы

Работает как часы

Минусы

Не выявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Дата пользования 2020-10-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Дата пользования 2020-10-26

31/07/2021

Україна

Україна

Philips есть Philips,не когда не подводили!!!

Удобная, нешумная, приемлемая в цене. Большое Вам Спасибо!!! Всегда пользуюсь Вашим Брендом Philips....

Плюсы

Нешумная, приемлемая цена, удобная для стрижки волос...

Минусы

Нет...

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Дата пользования 2021-06-30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Дата пользования 2021-06-30

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Примечания

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 