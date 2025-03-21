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Больше не доступен
Профессиональная точность
Машинка для стрижки волос Philips оснащена цифровым дисплеем и позволяет выбрать больше установок длины, чем другие представленные на рынке модели, поэтому стрижка всегда будет максимально точной. Быстрая зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы. Всегда превосходный результат!
Титановые лезвия
41 установка длины
1 ч зарядки — 60 мин автономной работы
Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
Просто откройте головку и промойте под струей воды.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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4.9
из 5
196
Отзывы
99%
рекомендуют этот продукт
Sasha 40
21/03/2025
Україна
Філіпс
Вже замовляю як для себе так і на подарунок,третю машинку Філіпс саме цієї моделі. Зарекомендувала себе за роки , ідеально для побутового використання. Рекомендую 101%
Плюсы
Тихий звук.Надійна.Легка.
Минусы
Не має
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Дата пользования 2023-03-21
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Дата пользования 2023-03-21
Litr667
26/10/2021
Україна
Машинка на все случаи жизни
Машинка очень классная, стрижет очень хорошо, лёгкая в использовании, можно выбирать насадки под любую стрижку. Также подойдёт для моделирования бороды и усов. В общем рекомендую на 100%
Плюсы
Работает как часы
Минусы
Не выявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Дата пользования 2020-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Дата пользования 2020-10-26
Uriy57
31/07/2021
Україна
Philips есть Philips,не когда не подводили!!!
Удобная, нешумная, приемлемая в цене. Большое Вам Спасибо!!! Всегда пользуюсь Вашим Брендом Philips....
Плюсы
Нешумная, приемлемая цена, удобная для стрижки волос...
Минусы
Нет...
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Дата пользования 2021-06-30
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Дата пользования 2021-06-30
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.