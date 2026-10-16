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Більше не доступний

Hairclipper series 7000Машинка для підстригання волосся

QC5390/15

4.7

| (677) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

Професійна точність

Ця машинка для підстригання волосся Philips розроблена для максимальної точності, адже вона має цифровий дисплей і найширший діапазон налаштувань довжини на ринку. Швидке заряджання забезпечує до 60 хвилин автономної роботи. Щоразу для Вашого досконалого стилю.

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The world's #1 electric grooming brand1

Професійна точність

  • Титанові леза

  • 41 налаштування довжини

  • 60 хв. використання/1 год. заряджання

Чудове зрізання завдяки лезам із титановим покриттям

Чудове зрізання завдяки лезам із титановим покриттям

Удосконалені титанові леза для неймовірно ефективного зрізання та довготривалої гостроти

2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.

Висувна головка забезпечує легке чищення під проточною водою

Висувна головка забезпечує легке чищення під проточною водою

Просто підніміть висувну головку та промийте її під проточною водою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

677

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

16/10/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова машинка

Машинка для стрижки просто чудова, легка в використанні, добре тримає акумулятор, гострі леза.

Плюси

Все за, недоліків не бачу

Мінуси

Не має чого сказати проти

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї

Дата використання 2026-09-24

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї

Дата використання 2026-09-24

10/10/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Легенька і класнюча машинка!!!

Так сталося, що замовляв щоб одразу застосувати - заріс геть. Але перша хвиля бомбардувань Києва і моє замовлення скасували. Почекав трохи, і знову замовив. Враження після відкриття коробки - це що, жарт? І нащо я її замовляв.. Що вона зможе, вона ж немов пір'їнкау порівнянні з тими іншими... Ну спробую. Закінчив стрижку, а вона навіть не нагрілась. Жодного разу не скубало. Швидко, легко. Дай Бог щоб вона і далі так працювала!!! Філіпсу і працівникам щире данке!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї

Дата використання 2026-09-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї

Дата використання 2026-09-20

04/11/2025

Україна

Україна

супер машинка

це в мене вже друга така машинка., щоб було зрозуміло перша ще працює і вже 15 років, і навіть акб працює, але вже слабо дуже допомагає вд40.. я брию голову кожні 2неділі і трохи переробив насадку для зручності.., єдиний недолік це гніздо зарядки з часом розхитується і слабо тримається

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї

Дата використання 2023-11-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї

Дата використання 2023-11-04

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Примітки

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 