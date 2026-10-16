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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Професійна точність
Ця машинка для підстригання волосся Philips розроблена для максимальної точності, адже вона має цифровий дисплей і найширший діапазон налаштувань довжини на ринку. Швидке заряджання забезпечує до 60 хвилин автономної роботи. Щоразу для Вашого досконалого стилю.
Титанові леза
41 налаштування довжини
60 хв. використання/1 год. заряджання
Удосконалені титанові леза для неймовірно ефективного зрізання та довготривалої гостроти
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.
Просто підніміть висувну головку та промийте її під проточною водою.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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4.7
з 5
677
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Leyla1205
16/10/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудова машинка
Машинка для стрижки просто чудова, легка в використанні, добре тримає акумулятор, гострі леза.
Плюси
Все за, недоліків не бачу
Мінуси
Не має чого сказати проти
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї
Дата використання 2026-09-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї
Дата використання 2026-09-24
10/10/2026
Україна
Перевірений покупець
Легенька і класнюча машинка!!!
Так сталося, що замовляв щоб одразу застосувати - заріс геть. Але перша хвиля бомбардувань Києва і моє замовлення скасували. Почекав трохи, і знову замовив. Враження після відкриття коробки - це що, жарт? І нащо я її замовляв.. Що вона зможе, вона ж немов пір'їнкау порівнянні з тими іншими... Ну спробую. Закінчив стрижку, а вона навіть не нагрілась. Жодного разу не скубало. Швидко, легко. Дай Бог щоб вона і далі так працювала!!! Філіпсу і працівникам щире данке!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї
Дата використання 2026-09-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5115/15 серії для всієї сім'ї
Дата використання 2026-09-20
stnkgr
04/11/2025
Україна
супер машинка
це в мене вже друга така машинка., щоб було зрозуміло перша ще працює і вже 15 років, і навіть акб працює, але вже слабо дуже допомагає вд40.. я брию голову кожні 2неділі і трохи переробив насадку для зручності.., єдиний недолік це гніздо зарядки з часом розхитується і слабо тримається
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї
Дата використання 2023-11-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips QC5130/15 серії для всієї сім'ї
Дата використання 2023-11-04
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.