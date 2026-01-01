КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Фотография передней верхней левой части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Снимок одного продукта
  • Фотография передней верхней левой части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта

Больше не доступен

Multigroom series 3000Универсальный стайлер

QG3080/10

Универсальный стайлер "7 в 1"

Профессиональный универсальный стайлер Philips QG3080 с триммером для головы, бороды, носа и ушей — уникальный инструмент для создания необходимого стиля для любого случая.

Посмотреть все преимущества

Создайте свой уникальный стиль

Универсальный стайлер "7 в 1"

  • 7-в-1

Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.

9 установок длины: от 1 мм до 18 мм

Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения