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Multigroom series 3000

Универсальный стайлер

QG3080/10
Общая оценка / 5
  • Универсальный стайлер "7 в 1" Универсальный стайлер "7 в 1" Универсальный стайлер "7 в 1"
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    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

    QG3080/10
    Общая оценка / 5

    Универсальный стайлер "7 в 1"

    Профессиональный универсальный стайлер Philips QG3080 с триммером для головы, бороды, носа и ушей — уникальный инструмент для создания необходимого стиля для любого случая. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

    Универсальный стайлер "7 в 1"

    Профессиональный универсальный стайлер Philips QG3080 с триммером для головы, бороды, носа и ушей — уникальный инструмент для создания необходимого стиля для любого случая. Узнать обо всех преимуществах

    Универсальный стайлер "7 в 1"

    Профессиональный универсальный стайлер Philips QG3080 с триммером для головы, бороды, носа и ушей — уникальный инструмент для создания необходимого стиля для любого случая. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

    Универсальный стайлер "7 в 1"

    Профессиональный универсальный стайлер Philips QG3080 с триммером для головы, бороды, носа и ушей — уникальный инструмент для создания необходимого стиля для любого случая. Узнать обо всех преимуществах

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      Универсальный стайлер "7 в 1"

      Создайте свой уникальный стиль

      • 7-в-1
      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

      Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

      Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

      Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.

      Триммер для создания точного контура обеспечит аккуратное подравнивание

      Триммер для создания точного контура обеспечит аккуратное подравнивание

      Создавайте любой стиль аккуратно и точно.

      Подставка для удобства зарядки и хранения

      Подставка для удобства зарядки и хранения

      Подставка для зарядки может использоваться для удобного хранения и гарантирует полную зарядку и готовность устройства к работе

      9 установок длины: от 1 мм до 18 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Гребень для бороды и усов с 9 установками длины

      Подравнивайте волосы на лице так, как вы хотите.

      Полноразмерный триммер для головы и бороды

      При использовании полноразмерного триммера без гребня можно создать эффект "трехдневной щетины".

      Гребень для стрижки волос с 9 установками длины

      Использование разных установок длины во время стрижки делает прическу более опрятной и стильной.

      Триммер для носа и ушей для удаления нежелательных волосков

      Незаменимое дополнение к приборам для удаления нежелательных волос.

      Технические характеристики

      • Создайте свой стиль

        Принадлежности
        9-позиционная съемная насадка для стрижки волос

      • Performance

        Размер триммера
        21-32 mm

      • Система питания

        Использование
        От аккумулятора
        Время зарядки
        10 часов
        Время работы
        35 минут

      • Обслуживание

        Смазка
        Лезвия не требуют смазки
        Очистка
        Щеточка для чистки

      • Удобство использования

        Экран
        Индикатор зарядки

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