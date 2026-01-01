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Больше не доступен
QG3080/10
Универсальный стайлер "7 в 1"
Профессиональный универсальный стайлер Philips QG3080 с триммером для головы, бороды, носа и ушей — уникальный инструмент для создания необходимого стиля для любого случая.
7-в-1
Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов
Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
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