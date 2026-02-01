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Більше не доступний
QG3080/10
Набір для підстригання «7-в-1»
Цей професійний набір Philips із насадками для підстригання волосся на голові, бороди, у носі та вухах – це найкращий засіб для створення стильного вигляду на будь-який випадок.
«7-в-1»
Гребінець, який повторює контури, пристосовується до кожного вигину тіла для забезпечення швидких та комфортних результатів.
Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно.
Обирайте та блокуйте потрібну довжину в межах широкого діапазону довжин.
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За результатами онлайн-опитування 16003 чоловіків-користувачів електричних пристроїв для грумінгу, проведеного у 2024 році.