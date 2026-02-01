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  • Ізольований знімок виробу
  • Фотографія виробу спереду-згори-зліва
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу

Більше не доступний

Multigroom series 3000Набір для підстригання

QG3080/10

Набір для підстригання «7-в-1»

Цей професійний набір Philips із насадками для підстригання волосся на голові, бороди, у носі та вухах – це найкращий засіб для створення стильного вигляду на будь-який випадок.

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Philips – бренд №1 у світі електричних пристроїв для грумінгу1

Створіть свій власний стиль

Набір для підстригання «7-в-1»

  • «7-в-1»

Гребінець, який повторює контури, для швидкості та зручності у використанні

Гребінець, який повторює контури, для швидкості та зручності у використанні

Гребінець, який повторює контури, пристосовується до кожного вигину тіла для забезпечення швидких та комфортних результатів.

Леза SteelWave, які самі заточуються, забезпечують точні результати

Леза SteelWave, які самі заточуються, забезпечують точні результати

Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно.

9 вбудованих налаштувань довжини від 1 до 18 мм

Обирайте та блокуйте потрібну довжину в межах широкого діапазону довжин.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. За результатами онлайн-опитування 16003 чоловіків-користувачів електричних пристроїв для грумінгу, проведеного у 2024 році. 