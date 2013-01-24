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Набір для підстригання

QG3080/10
Загальна оцінка / 5
  • Набір для підстригання "7-в-1" Набір для підстригання "7-в-1" Набір для підстригання "7-в-1"
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    Набір для підстригання

    QG3080/10
    Загальна оцінка / 5

    Набір для підстригання "7-в-1"

    Цей професійний набір для підстригання Philips - це найкращий засіб для створення стильного вигляду для будь-якої ситуації. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Набір для підстригання

    Набір для підстригання "7-в-1"

    Цей професійний набір для підстригання Philips - це найкращий засіб для створення стильного вигляду для будь-якої ситуації. Переглянути усі переваги

    Набір для підстригання "7-в-1"

    Цей професійний набір для підстригання Philips - це найкращий засіб для створення стильного вигляду для будь-якої ситуації. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Набір для підстригання

    Набір для підстригання "7-в-1"

    Цей професійний набір для підстригання Philips - це найкращий засіб для створення стильного вигляду для будь-якої ситуації. Переглянути усі переваги

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      Набір для підстригання "7-в-1"

      Створіть свій власний стиль

      • Набір для підстригання "7-в-1"

      Повнорозмірний тример

      Щоб причепурити волосся на шиї, на підборідді та бакенбарди.

      Точна бритва Micro Shaver

      Для завершення стилю і отримання надзвичайних результатів.

      Насадка-гребінець із можливістю налаштування до 9 положень

      Дев'ять налаштувань довжини, щоб підтримувати акуратну зачіску та стиль між відвідинами професійного перукаря.

      Гребінець для бороди і вусів із можливістю налаштування до 9 положень

      Дев'ять налаштувань довжини дозволять підстригти волосся на обличчі саме так, як Ви бажаєте.

      Тример для видалення волосся з носа, вух та брів

      Для підстригання небажаного волосся без зусиль та болю.

      Точний тример

      Спеціальний міні-тример для бороди дозволяє точно підстригти лінію бороди, вусів та бакенбардів.

      Підставка для зберігання і заряджання

      Для зручного заряджання тримера та акуратного зберігання усіх приладь

      Сталеві леза SteelWave, які самі заточуються

      Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно

      Гребінець, який повторює контури

      Унікальний гнучкий гребінець оптимально повторює контури обличчя, забезпечуючи точне та рівномірне підстригання.

      9 налаштувань довжини з фіксацією

      Дозволяє зафіксувати одне з 9 налаштувань довжини для підстригання бороди.

      Працює від акумуляторної батареї

      10 годин зарядження для 35 хвилин автономної роботи.

      Автономна робота

      Автономна робота для максимальної свободи рухів.

      Технічні характеристики

      • Система живлення

        Акумулятори
        Час зарядження
        10  година (-н)
        Час роботи
        35  хвилин(-и)

      • Аксесуари

        Щітка для чищення
        Гребінець

      • Система підстригання

        Ріжучий елемент, який не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування
        Індикатор зарядження
        Індикатор (на адаптері)
        Ширина ріжучого блока
        21 - 32  мм

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