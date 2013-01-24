Набір для підстригання "7-в-1"
Цей професійний набір для підстригання Philips - це найкращий засіб для створення стильного вигляду для будь-якої ситуації. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Набір для підстригання "7-в-1"
Цей професійний набір для підстригання Philips - це найкращий засіб для створення стильного вигляду для будь-якої ситуації. Переглянути усі переваги
Набір для підстригання "7-в-1"
Цей професійний набір для підстригання Philips - це найкращий засіб для створення стильного вигляду для будь-якої ситуації. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Набір для підстригання "7-в-1"
Цей професійний набір для підстригання Philips - це найкращий засіб для створення стильного вигляду для будь-якої ситуації. Переглянути усі переваги
Щоб причепурити волосся на шиї, на підборідді та бакенбарди.
Для завершення стилю і отримання надзвичайних результатів.
Дев'ять налаштувань довжини, щоб підтримувати акуратну зачіску та стиль між відвідинами професійного перукаря.
Дев'ять налаштувань довжини дозволять підстригти волосся на обличчі саме так, як Ви бажаєте.
Для підстригання небажаного волосся без зусиль та болю.
Спеціальний міні-тример для бороди дозволяє точно підстригти лінію бороди, вусів та бакенбардів.
Для зручного заряджання тримера та акуратного зберігання усіх приладь
Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно
Унікальний гнучкий гребінець оптимально повторює контури обличчя, забезпечуючи точне та рівномірне підстригання.
Дозволяє зафіксувати одне з 9 налаштувань довжини для підстригання бороди.
10 годин зарядження для 35 хвилин автономної роботи.
Автономна робота для максимальної свободи рухів.
Система живлення
Аксесуари
Система підстригання