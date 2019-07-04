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  • Снимок одного продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта с принадлежностями
  • Фотография упаковки

Больше не доступен

Multigroom series 3000Универсальный стайлер

QG3150/30

5

| (1) Отзыв

Полный контроль за процессом и максимальная точность

Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.

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Полный контроль за процессом и максимальная точность

  • Plus

  • 7-в-1

7 насадок для неограниченных возможностей стайлинга

7 насадок для неограниченных возможностей стайлинга

Комплект насадок для создания, поддержания и моделирования вашего индивидуального стиля прически и волос на лице.

Технология MicroBlade для беспрецедентной точности

Технология MicroBlade для беспрецедентной точности

Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.

Острее чем Титан*: лезвия из закаленной стали для долгого срока службы

Острее чем Титан*: лезвия из закаленной стали для долгого срока службы

Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный стайлер для всего тела.

Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.

Этот отзыв про QG3150 Набір для підстригання

Этот отзыв про QG3150 Набір для підстригання

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