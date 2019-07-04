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Больше не доступен
QG3150/30
Полный контроль за процессом и максимальная точность
Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.
Plus
7-в-1
Комплект насадок для создания, поддержания и моделирования вашего индивидуального стиля прически и волос на лице.
Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.
Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.
5.0
из 5
1
Отзыв
Clip
04/07/2019
Україна
Отличный стайлер для всего тела.
Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.
Этот отзыв про QG3150 Набір для підстригання
Этот отзыв про QG3150 Набір для підстригання