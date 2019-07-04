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Більше не доступний
QG3150/30
Чудова видимість, максимальна точність
Революційна технологія MicroBlade розроблена з метою забезпечення безпрецедентної точності для створення саме такого вигляду, як потрібно.
5.0
з 5
1
Відгук
Clip
04/07/2019
Україна
Отличный стайлер для всего тела.
Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.
Цей відгук про QG3150 Набір для підстригання
Цей відгук про QG3150 Набір для підстригання
За результатами онлайн-опитування 16003 чоловіків-користувачів електричних пристроїв для грумінгу, проведеного у 2024 році.