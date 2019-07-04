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Більше не доступний

Набір для підстригання

QG3150/30

5

| (1) Відгук

Чудова видимість, максимальна точність

Революційна технологія MicroBlade розроблена з метою забезпечення безпрецедентної точності для створення саме такого вигляду, як потрібно.

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Philips – бренд №1 у світі електричних пристроїв для грумінгу1

Чудова видимість, максимальна точність

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5.0

з 5

1

Відгук

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный стайлер для всего тела.

Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.

Цей відгук про QG3150 Набір для підстригання

Цей відгук про QG3150 Набір для підстригання

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Примітки

  1. За результатами онлайн-опитування 16003 чоловіків-користувачів електричних пристроїв для грумінгу, проведеного у 2024 році. 