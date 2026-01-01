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  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта с принадлежностями
  • Фотография упаковки
  • Снимок одного продукта
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта с принадлежностями
  • Фотография упаковки

Больше не доступен

Multigroom series 3000Универсальный стайлер

QG3190/00

Полный контроль за процессом и максимальная точность

Создавайте стильные образы с помощью универсального стайлера Philips. Инновационная технология MicroBlade обеспечивает неповторимую точность и идеальный результат.

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Полный контроль за процессом и максимальная точность

  • Pro

  • 9-в-1

  • Водонепроницаемые

100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки

Технология MicroBlade для беспрецедентной точности

Технология MicroBlade для беспрецедентной точности

Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.

Острее чем Титан*: лезвия из закаленной стали для долгого срока службы

Острее чем Титан*: лезвия из закаленной стали для долгого срока службы

Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.

Технические характеристики

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