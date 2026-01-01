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Больше не доступен
QG3190/00
Полный контроль за процессом и максимальная точность
Создавайте стильные образы с помощью универсального стайлера Philips. Инновационная технология MicroBlade обеспечивает неповторимую точность и идеальный результат.
Pro
9-в-1
Водонепроницаемые
100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки
Инновационная технология MicroBlade предназначена для беспрецедентной точности воплощения ваших замыслов.
Самозатачивающиеся лезвия из закаленной стали Inox острее чем Титан*.
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