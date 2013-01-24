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Набір для підстригання

QG3190
Загальна оцінка / 5
  • Чудова видимість, максимальна точність Чудова видимість, максимальна точність Чудова видимість, максимальна точність
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    Набір для підстригання

    QG3190
    Загальна оцінка / 5

    Чудова видимість, максимальна точність

    Революційна технологія MicroBlade розроблена з метою забезпечення безпрецедентної точності для створення саме такого вигляду, як потрібно.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Набір для підстригання

    Чудова видимість, максимальна точність

    Революційна технологія MicroBlade розроблена з метою забезпечення безпрецедентної точності для створення саме такого вигляду, як потрібно.

    Чудова видимість, максимальна точність

    Революційна технологія MicroBlade розроблена з метою забезпечення безпрецедентної точності для створення саме такого вигляду, як потрібно.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Набір для підстригання

    Чудова видимість, максимальна точність

    Революційна технологія MicroBlade розроблена з метою забезпечення безпрецедентної точності для створення саме такого вигляду, як потрібно.

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      Революційна технологія MicroBlade для максимальної точності

      Революційна технологія MicroBlade розроблена з метою забезпечення безпрецедентної точності для створення саме такого вигляду, як потрібно.

      Гостріше, ніж титан

      Леза із загартованої нержавіючої сталі для тривалого використання.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        9 налаштувань довжини з фіксацією
        Так

      • Насадки

        Підставка для зберігання
        Так
        Міні-бритва
        Так
        Лезо повнорозмірного тримера
        Так
        Насадка-гребінець із можливістю вибору до 9 положень
        Так
        Гребінець для бороди і вусів з можливістю вибору до 9 положень
        Так
        Тример для видалення волосся з носа і вух
        Так
        Точний тример
        Так
        Гостре лезо
        Так
        Гребінець для брів із можливістю вибору до 4 положень
        Так

      • Система живлення

        Акумулятори
        Автономна робота
        Час зарядження
        10  година (-н)
        Час роботи
        35  хвилин(-и)

      • Система зрізання

        Не потребує спеціального догляду - не потребує змащування
        Так

      • Гарантія

        2 роки гарантії
        Так

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