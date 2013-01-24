Чудова видимість, максимальна точність
Революційна технологія MicroBlade розроблена з метою забезпечення безпрецедентної точності для створення саме такого вигляду, як потрібно.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудова видимість, максимальна точність
Революційна технологія MicroBlade розроблена з метою забезпечення безпрецедентної точності для створення саме такого вигляду, як потрібно.
Чудова видимість, максимальна точність
Революційна технологія MicroBlade розроблена з метою забезпечення безпрецедентної точності для створення саме такого вигляду, як потрібно.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудова видимість, максимальна точність
Революційна технологія MicroBlade розроблена з метою забезпечення безпрецедентної точності для створення саме такого вигляду, як потрібно.
Характеристики
Насадки
Система живлення
Система зрізання
Гарантія