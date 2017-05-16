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Більше не доступний
Чудова видимість, максимальна точність
Революційна технологія MicroBlade розроблена з метою забезпечення безпрецедентної точності для створення саме такого вигляду, як потрібно.
100% водонепроникність для легкого використання та чищення.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Adrian39
16/05/2017
România
Перевірений покупець
Super aparat
Foarte bun aparatul si toate capetele functioneaza bine. Nu smulge parul, taie perfect si ce este foarte bine este ca nu necesita lubrifiere si ca are autoascutire. Manerul este cauciucat si nu aluneca, iar capetele se schimba usor. Este excelent ca poate fi folosit sub apa. In ciuda faptului ca nu poate fi folosit in priza, il recomand fiindca este un aparat foarte bun. Multumim Philips pentru produsele de inalta calitate!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
argonaut
18/04/2017
România
Перевірений покупець
Nu il luati doar pentru tuns, e pentru ingrijire corporala
Pro : Versatil, accesoriile isi fac treaba pentru care au fost gandite. Depozitare in stand Contra : Nu functioneaza dual (cu fir in timpul incarcarii) Motorul are putere scazuta Acumulatorul tine putin si se incarca greu Nu se incarca in stand
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
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